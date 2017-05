La exportación agroindustrial crece de manera sostenida

En 2016 creció el embarque de granos, subproductos y aceites vegetales al exterior. La suba fue del 41% si se la compara con el año 2006, y del 96% si la comparación es con el año 2000.

Según un informe elaborado por Julio Calzada y Alfredo Sesé de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las estimaciones referidas al movimiento de granos, aceites y subproductos que llegaron en el año 2016 a las terminales portuarias y fábricas del Gran Rosario, ya sea para ser industrializados y/o exportados, muestran un importante incremento en el ingreso de camiones a dicha área portuaria, de aproximadamente 300.000 camiones adicionales respecto del año anterior. De acuerdo a estimaciones de la BCR, en el 2016 habrían ingresado al Gran Rosario aproximadamente 1.960.000 camiones, 210.000 vagones ferroviarios y 3.000 barcazas. A este enorme movimiento de transporte debe sumarse la entrada de cerca de 2.400 buques que ingresan al Gran Rosario a buscar granos, aceites y subproductos y a cargar y descargar mercadería de distinta naturaleza y procedencia: fertilizantes, contenedores, minerales etc.

Partiendo de las cifras de embarques al exterior a través de los buques de ultramar, los expertos estimaron que durante el año 2016 arribaron a las fábricas y Puertos del Gran Rosario cerca de 65 millones de toneladas de granos de origen argentino. Esta mercadería ingresó utilizando camiones, convoyes ferroviarios y barcazas.

Además, ingresaron 903.029 toneladas de granos, 1.735.546 toneladas de harinas y 726.216 toneladas de aceites paraguayos y bolivianos en tránsito al exterior, a lo que habría que sumar 852.000 toneladas de importación temporaria de granos. En este caso se trata de mercadería ingresada en barcazas por la hidrovía Paraná-Paraguay con destino a las terminales portuarias del Gran Rosario.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Agroindustria, los embarques de granos, subproductos y aceites al exterior por las terminales portuarias del Gran Rosario aumentaron en el 2016 casi un 11% con relación al año anterior. Fueron cerca de 67 millones de toneladas en el 2016 sobre un total de 86 millones. Esto implicó –para el Gran Rosario- un aumento de la mercadería de origen argentino transportada por camión y ferrocarril, aunque no habría sucedido lo mismo con el transporte barcacero de mercadería argentina.

Los flujos

Se analizó tambien la cantidad total de camiones que podrían haber ingresado a la zona norte y sur del Gran Rosario, a fin de evaluar los flujos de transporte hacia estas áreas. Desde el punto de vista metodológico, las terminales clasificadas en la categoría "Zona Sur del Gran Rosario" son aquellas localizadas sobre el Río Paraná hacia el sur desde Rosario hasta Arroyo Seco. Tal es el caso de Servicios Portuarios S.A. que opera la Unidad VI y VII, Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, Dreyfus en General Lagos y Toepfer en Arroyo Seco. Las de la "Zona Norte del Gran Rosario" son todas las situadas hacia el norte de la ciudad de Rosario y comprende las localizadas en las ciudades de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Ellas son Molinos (San Benito), Vicentín y ACA en la ciudad de San Lorenzo; Bunge (muelles Pampa y Dempa), Toepfer (El tránsito), Nidera (ahora Cofco), Cargill, y Terminal 6 S.A. en Puerto General San Martín; Dreyfus, Cofco y Renova S.A., en Timbúes.

De acuerdo con los datos que brindan Williams Entregas y Cerealnet, el 78% de los camiones arribó a la zona norte del Gran Rosario, mientras que el 22% restante lo hizo en el sur. Lamentablemente no se cuenta con similar información para conocer las zonas de destino del transporte ferroviario.

Con relación al flujo ferroviario hacia el Gran Rosario, se ha supuesto que cada vagón puede llegar a cargar unas 50 toneladas de granos. Probablemente este sea un supuesto que sobreestime la carga por vagón, por lo que el número de 210.000 vagones podría ser algo mayor, aunque no significativamente.

Por tren

De acuerdo con la información que elabora la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el transporte de granos, subproductos agrícolas y aceites en todo el sistema ferroviario argentino, habría crecido en 2016 casi un 9% con relación al año 2015.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la participación porcentual de cada medio de transporte, para la mercadería argentina que arriba al Gran Rosario, sería de aproximadamente 83,5% para los camiones, 16% para el ferrocarril y 0,5% las barcazas.

Por último, el ingreso de buques a las terminales portuarias de la zona sur del Gran Rosario (Rosario a Arroyo Seco) y norte (San Lorenzo a Timbúes) durante el año 2016 ascendió a 2.420, es decir un 11,6 % más que el año 2015, que había sido de 2.169 buques. En consecuencia, en el 2016 habrían llegado al Gran Rosario 251 buques de ultramar más que en el 2015. Se incluyen los buques de ultramar que ingresan a dichos puertos pero se excluyen los artefactos navales que realizan viajes de cabotaje y a las propias barcazas. Asimismo, en ese total se computa el ingreso del buque a cada terminal, por lo tanto se cuenta por dos cuando el mismo buque (durante el mismo viaje) carga en dos terminales del Up River Paraná. También cabe señalar que el total de buques ingresados incluye a aquellos que vienen a cargar o descargar otro tipo de cargas que no son granos, subproductos y aceites, tal como minerales, carga general, contenedores, etc.

Teniendo en cuenta lo señalado en la última parte del párrafo anterior, si se estima que el 90% de los buques ingresados lo hicieron para cargar granos, subproductos y aceites vegetales, habrían ingresado con ese fin unos 2.180 buques, lo que implicaría una carga promedio de unas 31.000 toneladas por buque.

Sigue creciendo la cantidad de mercadería embarcada al exterior a través de las terminales portuarias del Gran Rosario. Para tener una idea de la enorme magnitud de dicho aumento, puede señalarse que ha sido del 41% si se compara el año 2016 con 2006 y del 96% si la comparación es con el año 2000.

En este contexto, con algunas excepciones, no ha habido modificaciones de importancia en la capacidad y la calidad de la infraestructura vial y ferroviaria de la zona. Por ello, como siempre destacamos, es de gran necesidad y urgencia la pronta ejecución de obras de infraestructura vial y ferroviaria que necesita la zona y que se han ido demorando a lo largo del tiempo.

Baja de costos

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) resaltó que según un estudio realizado por la Cámara, el conjunto de medidas tomadas por el gobierno nacional representan un ahorro del 5% en el valor del flete.

"Esta cifra no es pequeña, aunque seguramente hay que seguir trabajando para afianzar esta tendencia a la baja que beneficia al comercio exterior".

Entre las medidas que beneficiaron al sector, Zubizarreta destacó la reducción en un 35 % en dólares de la tarifa de los servicios de estiba a las terminales portuarias por parte de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de Puerto San Martín que preside Herme Juarez, que "ayuda a mejorar los precios de costos al mundo".

Asimismo, el directivo resaltó "la disminución en el costo de los prácticos y la eliminación de la obligatoriedad del TAP que bajó el costo de las terminales que operan con contendores".

La derogación de la disposición 1108 fue otro de los aciertos gubernamentales resaltados por Luis Zubizarreta, porque "permitió una mejor circulación de los flujos de contendores y facilitó el comercio regional".

Al mismo tiempo el titular de la CPCC rescató la decisión de aumentar la eslora permitida de los convoyes a 290 metros x 50 metros de manga, en el tramo del km 240 del Paraná inferior hasta la desembocadura del Paraná Bravo, frente a Nueva Palmira, porque "tendrá un positivo impacto en los puertos de Zárate, San Pedro y los que se encuentran sobre el río Uruguay".

Turnos online

A partir del 29 de mayo se pondrá en vigencia un nuevo sistema de turnos online para la descarga de camiones en los puertos de Gran Rosario -desde Timbúes a Alvear- y en los de la provincia de Buenos Aires: Ramallo, Lima, Bahía Blanca, Necochea y Quequén. La implementación se hará de forma gradual.

A partir de la nueva base digital que ordena los turnos, el Ministerio de Transporte de la Nación busca reducir las colas de espera en los puertos, facilitando la descarga de un total de 2,5 millones de camiones al año, disminuyendo los costos logísticos e incrementando la rentabilidad para el sector de granos.

La digitalización del sistema de turnos, que hasta ahora se hace en forma presencial, tendrá carácter obligatorio y mejorará, además del orden, la transparencia y el control.

El productor agropecuario solicitará a la terminal el turno de espera para poder descargar en el puerto. La terminal cargará los datos del pedido a una base online y la AFIP verificará antes de otorgar el Código de de Trazabilidad de Granos (CTG). Este código obligatorio deberá ser presentado en el puerto para ingresar. De esta manera la AFIP no otorgará CTGs hasta no verificar que exista el turno de descarga asignado lo que impedirá el envío de camiones sin turno y que se produzcan largas filas de espera.

"Tenemos un ambicioso plan para mejorar los accesos tanto viales como ferroviarios a los puertos. Esta apuesta a la infraestructura viene acompañada de medidas como la del nuevo sistema de turnos, que busca a través de la tecnología soluciones para mejorar las operaciones pero también la calidad de vida de los transportistas", resaltó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Entre un 10 y un 15% de los camiones que arriban a las terminales portuarias lo hacen sin un turno de descarga. En un día de plena cosecha arriban a las terminales portuarias del norte de Rosario (que mueve el 60% del total de descargas del país) 10 mil camiones, de los cuales 1.000 llegan sin turno causando una fila de espera de más de 20 km.

Los camiones quedan así varados en las zonas aledañas a los puertos y son presas fáciles de los delincuentes. El nuevo sistema nos viene a solucionar estas problemáticas y forma parte de un plan más amplio, "Cosecha Segura", que incluye operativos de seguridad, coordinados con el Ministerio de Seguridad, el gobierno de Santa Fe y con el apoyo del Ministerio de Agroindustria, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Cámara de Puertos Privados y AFIP.