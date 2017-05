Crece la exportación transportada vía aérea

A imagen de lo que sucedió con la carga marítima por contenedores, la Argentina experimentó un crecimiento del volumen transportado por avión.

Con 105.500 toneladas exportadas en las bodegas aéreas en 2016, se superó la cifra de 96.000 toneladas registradas en 2015. El crecimiento fue aún mayor para Aerolíneas Argentinas que trepó de las 11.300 toneladas exportadas en 2015 a 14.900 en 2016. Su participación en el mercado de carga subió del 11,8 al 14,1% y se convirtió en la línea aérea con mayor crecimiento en el país. Todo un logro para el equipo que conduce Maximiliano Pozaric, gerente de carga de la línea de bandera argentina.

La estadística desglosa la carga de LAN por su filial argentina y chilena. De todos modos, si se agrupara el total de la llamada Latam, alcanzaría las 12.500 toneladas y el 11,9% del mercado. O sea que todavía quedaría por debajo de Aerolíneas Argentinas.

El liderazgo de American Airlines se explica en la capacidad de bodega. La línea norteamericana cuenta con cuatro y en alta temporada cinco vuelos diarios a los Estados Unidos en Boeing 777. Tres a Miami, uno a New York y el restante a Dallas.

Dos estrellas brillan el firmamento de la exportación aérea. Miami y los perecederos.

En 2016 fueron a Miami un total de 59.000 toneladas. Esto quiere decir que el 27% de lo que se exportó desde la Argentina por avión aterrizó en la ciudad del sol. Si se tiene en cuenta que el segundo destino, Madrid, alcanza el 4,5% de los envíos, fácil es comprobar el liderazgo que detenta Miami.

En el total general exportado de 105.500 toneladas el 56% corresponde a perecederos. Sin embargo ese porcentaje trepa al 77% para el destino de Miami. En su gran mayoría se trata de salmón chileno, a lo que se suman arándanos y cerezas de forma estacional. Esto es así porque de un tiempo a esta parte, el aeropuerto de Ezeiza se ha convertido en una suerte de hub regional que recibe el salmón trasandino. Un poco porque los aeropuertos chilenos no tienen la suficiente capacidad, pero también porque los operadores utilizan a Ezeiza como una competidor de Santiago de Chile para nivelar precios y así evitar fletes en alza.

Bodega

Aerolíneas Argentinas no logra el primer puesto del ranking exportador por un tema de capacidad de bodega, y también de costos. Si se observa el día a día de los embarques, como el domingo no se pesca, en los vuelos de lunes y martes aerolíneas supera a American, y eso se debe fundamentalmente a la buena relación que la compañía de bandera posee con los forworders. Sin embargo, cuando comienza a llegar el grueso de los embarques de pescado y la bodega escasea American saca diferencia. Esto es también así porque Aerolíneas posee un vuelo diurno diario a Miami que no es del agrado de los exportadores porque los obliga a cargar la noche previa con habilitación de depósitos, situación que encarece notoriamente la operatoria.

No obstante el crecimiento fuerte de Aerolíneas en 2016 se registró en relación a Europa. En la ruta a Madrid subió un 72%, a Barcelona 166% y a Roma 91%. Las cargas enviadas fueron principalmente arándanos. Incluso la gran curva ascendente de volumen se constata en la temporada alta de perecederos. En esto también tuvo que ver la pertenecía de Aerolíneas a Skyteam, una alianza a nivel de pasajeros que no obstante es la única de las tres grandes de su tipo en el mundo que posee una especialización en carga. Formada por 12 de las 20 compañías asociadas, entre las que se cuenta Aerolíneas Argentinas, llega a 175 países con una flota de 3.145 aviones y 31.183 millones de toneladas-kilómetros de cargas transportadas (FTK) cada año en 40 bodegas compartidas.

Orgullosos

"Trabajamos periódicamente dentro de la alianza, y estamos desarrollando nuevos productos. En los últimos años se han hecho importantes avances. En la página de SkyteamCargo se puede trackear cualquier envio en cualquiera de las aerolíneas que somos miembro. Actualmente estamos trabajando en un ruteador online para que cualquier cliente sepa cuál es la mejor ruta con cualquier miembro de la alianza. Lograr esto es técnicamente complejo porque se debe integrar toda la información de todos los miembros, y el mercado de carga aéreo en general está atrasado en tecnología con relación a pasajes", dijo a Transport & Cargo Maximiliano Pozaric.

Con la ventaja que significa ser parte de esta alianza se realizaron los primeros embarques de carne a Moscú vía Estados Unidos. El vuelo a Miami conecta con Aeroflot directo a la capital rusa. También a Tel Aviv vía Nueva York con Delta y otros acuerdos interlineales.

"Esta carga generalmente no tenía otras opciones y terminaba en manos de líneas europeas o de Medio Oriente y ahora Aerolíneas entró a competir con éxito y se pudieron mejorar los costos para que el negocio de los exportadores realmente permita mantener vivo este tráfico, con expectativas de que pueda crecer aún más", resaltó Pozaric.

Asimismo, crecieron las frecuencias al Caribe.

"Entre Punta Cana y Cancún estamos volando diario con widebody. Aprovechamos estos vuelos para conectar fruta hacia Europa, con destinos como Dublín, Londres, o Ámsterdam", aseguró Maximiliano Pozaric.

El directivo explicó que "estos destinos saben que son turísticos, que no tienen mucho para importar ni exportar, y que reciben vuelos de todo el mundo. Por eso invirtieron en infraestructura con una buena cámara de frío donde estamos operando sin un solo problema. Desde allí, la carga se transfiere a los vuelos que regresan a Europa y otros destinos. También llenamos las bodegas en nuestras frecuencias a Madrid, Barcelona y también a Roma".

Para 2017 las perspectivas son muy buenas. El primer trimestre gozó de las semillas, una de las cargas más apreciadas por su relación peso volumen. Es así como las cifras ubican este período un 50% arriba con relación a 2015. Lamentablemente, las inundaciones que afectaron al sur del continente complicaron la circulación de camiones provenientes de Punta Arenas con pescado chileno, muchos de los cuales no pudieron cruzar la Cordillera.

Voto de confianza

El Iphone regresa al mercado argentino a través del reseller autorizado OneClick. La llegada de este icónico teléfono inteligente junto con las computadoras de Apple es posible gracias a una precisa operación logística puerta a puerta donde mucho tienen que ver Aerolíneas Argentinas Cargo y Yusen Logistics.

"Por transparencia, regularidad, y cumplimiento somos un producto confiable. No tomamos una carga si no está garantizado el espacio y rompimos el paradigma de aquella compañía que cancelaba vuelos para convertirnos en una opción segura y eficiente. Se llega bien, hay menos burocracia, y los flujos corren. OneClick necesita que parte de los productos de Apple se entreguen en Rosario. Cuando todos los demás ofrecen el tránsito en camión Aerolíneas tiene un producto diferencial. La carga conecta en Ezeiza y viaja directo a Rosario donde hace aduana", aseguró Maximiliano Pozaric, gerente de cargas de Aerolíneas Argentinas.

El directivo señaló que "con los corredores federales y el hub de Córdoba conectamos con 16 destinos del interior sin pasar por aeroparque. Eso nos da una versatilidad muy buena. Se llega muchísimo más rápido y seguro que con cualquier otra alternativa".

El objetivo de OneClick es contar con 40 locales en el país para 2019 donde se podrán adquirir los productos y disponer del servicio técnico oficial. Por lo tanto, la opción que ofrece Aerolíneas Argentinas junto a la logística de Yusen, se adapta a sus necesidades.

"Para nosotros es un desafío y un orgullo porque es un producto que no estaba en la Argentina y por lo delicado, requiere mucha atención. OneClick se convierte en un cliente importante, lo tomamos como un socio estratégico y lo acompañamos para su crecimiento en la Argentina", aseguró Patrick Campbell, presidente de Yusen Logistics Argentina.

Para Alejandro Wolf, director & GM de Yusen Logistics Argentina, "la seguridad adecuada es una de las demandas más importantes del servicio logístico. La movilización de la carga en sí misma no es un desafío importante. Pero sí asegurar una cadena de seguridad totalmente vigente desde que sale de Miami hasta su destino final. Este tipo de productos, por el prestigio, calidad y demanda nos obliga a poner especial atención. Sabemos que estamos en la vidriera ante una marca tan reconocida y esperada".

"Nuestro ingreso al mercado es coincidente con la quita del arancel de importación del 35% establecido por el gobierno para computadoras, notebooks y tablets importadas. En estos productos estamos un 15% más caro que en Estados Unidos, y al mismo precio que en Chile", resaltó Mariano Turinetto, gerente de OneClick en la Argentina.

Es de esperar que el gobierno tome el miso rumbo con los teléfonos celulares, al menos los de mayor valor, para no afectar ni competir con las operaciones del polo tecnológico de Ushuaia.