Quebró una empresa, aprendió y ahora factura US$ 27 millones No todos los emprendimientos alcanzan su máximo potencial. Un MBA en Harvard no salvó a la startup de Matías Recchia de los vaivenes del mercado. ¿Qué sacó en blanco de su experiencia en Vostu (una desarrolladora de juegos para redes sociales), que ahora aplica en IguanaFix, su nuevo emprendimiento?