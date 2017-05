Carrió volvió a cargar contra el sistema judicial y le pidió al Gobierno que la defienda

La diputada nacional y cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió insistió con que hay sectores del Poder Judicial que actúan en su contra, por lo que reclamó al presidente Mauricio Macri que el Gobierno la defienda de los ataques.

“¿Quién me va a defender a mí señor Macri, que siempre pongo la cara por usted. Yo tengo que acusar a todos y defender a un montón más. Y a mí ¿quién me defiende”, dijo anoche durante una entrevista con el canal TN en referencia a denuncias que recibió por enriquecimiento ilícito y que fueron desestimadas por el juez federal Daniel Rafecas.

“Hasta cuando Sr. Presidente voy a dar la cara para defender al gobierno y no me defienden. Yo lo quiero mucho pero algo tendrá que hacer”, insistió además en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En la entrevista televisiva, Carrió dijo que los sectores del Poder Judicial que actúan en su contra “van buscando los jueces” acordes y consideró “de una peligrosidad institucional terrible esta nueva liga de jueces federales presidida por Ariel Lijo”, en referencia a la asociación de magistrados lanzada el jueves último.

“Yo no puedo formar parte de un gobierno donde la señora (Silvia) Majdalani me sigue, me escucha, me saca fotos”, sostuvo en alusión a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).