Solo la mitad aprovecha los beneficios fiscales

Pese a sus numerosos beneficios fiscales, son muchas las empresas que todavía no se sintieron interesadas por utilizar la ley Pyme Nº 27.264. Según la encuesta realizada por la FOP, el 52% de las firmas hizo la gestión, pero otro 48% no avanzó. ¿Por qué? El 20% respondió que se debió a "falta de información y/o conocimiento"; otro 9% dijo que los beneficios no son atractivos para su empresa o cree que no puede aplicar a ellos; un 5% señaló que se adherirá a la norma y un 14% no especificó sus razones.

Para las que sí realizaron el trámite, la mayoría aplicó a la compensación del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias y al diferimiento del pago del IVA o lo piensan hacer. Prácticamente un cuarto optó o lo va a hacer por el pago trimestral acumulado de IVA, el régimen de bonificación de tasas y el porcentaje de inversiones como pago a cuenta de Ganancias.