La demanda de ejecutivos comienza a moverse y esperan crecimiento para este año

Lentamente, durante los primeros meses del año, la demanda de ejecutivos comenzó a mostrar señales de recuperación. Desde las consultoras especializadas en la búsqueda de directivos para altos puestos en las compañías, aseguran que la demanda tuvo un leve repunte y que se acelerará hacía la segunda mitad del año.

"En estos primeros cuatro meses del año, la demanda está un poco por encima de 2016, con lo cual el panorama es mejor. En nuestro caso estamos teniendo bastante actividad", destacó Matías Ghidini, general manager de la consultora Ghidini Rodil. Aunque el especialista destacó que la situación es muy variable según el tipo de industria. Sectores como tecnologías de la información, agroindustria y energía, petróleo y minería están "traccionando" más que otros, donde incluso puede haber caída. "Este debiera ser el piso", analizó Ghidini.

Desde Glue Executive Search, firma especializada en headhunting, destacaron que el año pasado la demanda fue inconstante, con algunos meses de incremento y otros donde las búsquedas mermaron. "En función de lo que observamos durante el primer trimestre, 2017 se perfila como un año en el cual la demanda de empresas multinacionales para cubrir posiciones de top management irá creciendo paulatinamente a medida que se produzca la reactivación de la economía", indicó Ezequiel Palacios, director asociado y experto en gerencias, direcciones y board members. Según la información de la consultora, dentro del sector empresario estiman que si se produce la reactivación del consumo, la demanda de búsquedas será uniforme, es decir, que habrá un requerimiento parejo para todas las áreas, destacándose las búsquedas de Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, Comercial y Logística.

"Las búsquedas de top management irán creciendo de forma paulatina a lo largo del 2017, sin prisa pero sin pausa; y tanto el rumbo económico que tome el país como las elecciones legislativas de octubre, serán dos factores decisivos", agregó Palacios.

Los especialistas también estiman que habrá un cambio en la tendencia que se dio en los primeros meses del Gobierno de Mauricio Macri, cuando muchos ejecutivos dieron el salto del sector privado hacia el sector público. Ahora, la situación se invierte y algunos lo denominan "efecto Isela", por la ex presidenta de Aerolíneas Argentinas. "A medida que el consumo aumente, se producirá una migración de profesionales de un sector al otro", sostuvo Palacios. Ghidini coincide: "Hubo un boom que tuvo su pico a principios de 2016 pero ahora mucha gente que quiere volver al sector privado, algunos lo dicen abiertamente y otros no tanto. Sienten que han cumplido un ciclo y quedan los que genuinamente tienen la vocación de servicio".

Según los especialistas, hoy el sector privado requiere de profesionales con una mirada generalista del negocio, capaz de detectar oportunidades. "Al producirse una apertura de importaciones, las empresas deben lograr ser más competitivas a nivel local para hacerle frente a los productos que llegan de afuera. Contar con experiencia previa en el área o la industria, también será algo muy tenido en cuenta por las compañías", señaló Palacios.



Matiana Behrends, consultora de gestión de personas para Grant Thornton, observa que el crecimiento de la demanda es todavía cauteloso y se da sólo en algunas industrias. "Hay una pequeña baja en la demanda general. Pero si es más sostenida en sectores como agrotech y tecnología. No se puede hablar de un parate, hay una actitud cautelosa que tiene que ver con el tipo de año y con la coyuntura. La demanda va a tener una evolución positiva. En la medida que el año vaya avanzando va a crecer bastante porque no es que no haya interés o consultas, lo que hay es más cautela", resumió.