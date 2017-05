Bariloche: preocupa el impacto de la crisis política de Brasil en la temporada

La crisis política de Brasil tendría su impacto en Bariloche, el principal destino nacional de invierno para los visitantes del país vecino. Hace un mes, las expectativas de la ciudad de cara a la temporada eran más que auspiciosas. La campaña de difusión y promoción en Brasil, donde invirtió $ 3 millones en medios digitales y redes sociales, el convenio con operadores del país vecino y la mayor cantidad de frecuencias aéreas hacían augurar una buena temporada, con una estimación de más de 30.000 brasileños de visita en julio y agosto.

Pero por estos días, tras la crisis política que sacude a Brasil, donde reina la incertidumbre por la continuidad de su presidente, Michel Temer, acusado de corrupción, en la ciudad reina la preocupación.

"No es una noticia feliz. No es un contexto que nos favorezca, no se esperaba un desenlace así. Hace un mes y medio, cuando estuvimos con Braztoa (asociación de agencias de turismo de Brasil), los operadores eran optimistas. Brasil venía recuperándose, sobre todo en sur del país más que el norte, Río de Janeiro más lentamente. Pero se veía un optimismo de salida a la crisis. Esta crisis política es como un baldazo de agua fría", graficó Diego Piquín, director del Ente de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur).

Si bien por el momento no pueden medir el impacto que tendrá la crisis, temen por sus consecuencias, ya que el país atraviesa este momento de inestabilidad justo antes del inicio de la temporada, y en momentos donde se suelen comprar los viajes. "Ya había bastantes reservas para julio, por el momento no hay un impacto negativo, no tenemos aún noticias de caídas de reservas o cancelaciones. Pero claramente la crisis no va a optimizar el resultado en la llegada de brasileños, sino lo contrario", agregó.

Además de la crisis política, que genera incertidumbre en los turistas del país vecino, resta ver el impacto en lo económico, más allá de la devaluación del real, como, por ejemplo, la continuidad o no de la oferta de cuotas a la hora de comprar. "Hay que ver si el real sigue perdiendo valor y si las cuotas seguirán en pié, porque los brasileños, como los argentinos, están también muy acostumbrados a comprar en cuotas y es un tema que puede afectar mucho", explicó Piquín.

El invierno pasado, Bariloche había recibido unos 25.000 brasileños; para esta temporada, esperaban más de 30.000 en julio y agosto, gracias a una creciente estabilidad que se percibía en el país vecino, a las nuevas frecuencias de vuelos directos de las brasileñas Latam y Azul y a las facilidades que otorgó Aerolíneas Argentinas para que los operadores vendieran paquetes y viajes a la ciudad. Por ejemplo, según Piquín, la aérea de bandera argentina les ofrece un seguro para reservar asientos en los aviones que se pueden devolver, sin penalidad, hasta antes de 45 días del viaje, de modo que los operadores se lanzaran a venderlos.

"Nosotros hicimos todos los deberes para que sea una buena temporada, en cuanto a la visita de brasileños, con la inversión de $ 3 millones en publicidad, promocionando la nieve, y capacitaciones con Azul, Latam y Aerolíneas en el mismo sentido. Esto nos excede, sabemos que la crisis va a impactar, pero no tenemos certeza en qué medida", destacó.

Por el momento, las expectativas se mantienen intactas en cuanto a los arribos de argentinos, tras los buenos resultados del verano y las Pascuas: esperan un 10% más de turistas del país contra el invierno pasado.

Entre junio y septiembre de 2016, la ciudad recibió 280.300 turistas, de los cuales el 83% fueron argentinos; otro 14% provino de países limítrofes, sobre todo de Brasil.