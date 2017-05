El PJ baja los decibeles: ahora vuelve la idea de una lista de unidad

La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Y la primera de la interna peronista, es no hablar de la interna peronista. Cuando comenzaban a aparecer los primeros golpes cruzados, el PJ salió a bajar los decibeles al debate en torno a una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En la previa de la reunión de hoy de la ex Presidenta con intendentes bonaerenses, el randazzismo retomó la estrategia de evitar la confrontación, desautorizando incluso a dos de sus voceros: Juan Manuel Abal Medina y Julián Domínguez, que anteayer habían salido a "jubilar" a la ex mandataria.

Incluso, en el medio del humo de la pipa de la paz, resurgió la idea de una lista de unidad. Fue el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, que casi fue jefe de campaña del ex ministro de Interior y Transporte, quien no descartó ayer una posible convergencia antes de las PASO. "Siempre es posible que podamos llegar a un acuerdo", respondió ante una consulta en radio Palermo. Pero antes de pensar en un prematuro acercamiento, lo del jefe comunal fue más bien un mensaje para después de las primarias, en las que Randazzo continúa con la idea de competir. "Yo hablo con muchos intendentes y dirigentes que hoy por ahí andamos con miradas diferentes, pero tenemos una coincidencia de que en octubre tenemos que estar todos juntos", agregó Katopodis.

En otras palabras, es pretender la máxima peronista por excelencia en cuestiones internas: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Con el antecedente de la dañina primaria de 2015, entre Aníbal Fernández y el ya mencionado Domínguez, ahora ambos sectores buscan otro tipo de confrontación. "Julián y Abal (Medina) salieron mal a jubilar a Cristina, cuando nuestra bajada de línea es no confrontar con ella sino con (Mauricio) Macri", explicaron en el entramado ferroviario.

A modo de gentileza, desde La Cámpora también evitan hablar mal de Randazzo. Incluso ayer, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, uno de los que más aspira a la unidad, consideró que si Cristina Kirchner no es candidata, "Florencio es uno de los mejores que podemos poner arriba de la mesa". Y más aún, el cristinista Jorge Ferraresi (Avellaneda) lo definió como "un gran compañero, un muy buen candidato".

Ferraresi, junto a otros intendentes K, como Mario Secco (Ensenada) asistirán hoy a las 18 a un encuentro con la ex Presidenta de anfitriona en su Instituto Patria. Ayer se suspendió, por la muerte del padre de Martín Insaurralde, un reencuentro de Máximo Kirchner con los jefes comunales que pegaron el faltazo al plenario del FpV la semana pasada. Sin lista de asistentes confirmados, algunos de ellos podrían ir hoy al cónclave al que también asistirá la matancera Verónica Magario.