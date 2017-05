Edición Impresa ABOGADOS DEL MANDATARIO DESESTIMARON QUE EL AUDIO INCRIMINE AL JEFE DE ESTADO

Temer desafía: "No renunciaré; si quieren, que me derriben" El presidente de Brasil reafirmó que no dimitirá, aunque sea imputado por corrupción y obstrucción judicial porque sería como "una declaración de culpa"