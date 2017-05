Docentes bonaerenses presionan con nuevas protestas para apurar suba salarial

Con la paritaria estancada tras casi tres meses de negociaciones y sin una convocatoria formal del gobierno provincial, los gremios docentes bonaerenses resolverán hoy un nuevo plan de lucha, que podría incluir protestas y paros, para presionar a la administración de María Eugenia Vidal por la urgente definición del aumento salarial de la actividad. La decisión de avanzar con nuevas medidas de fuerza fue anticipada ayer por referentes del Frente de Unidad Docente (FUD), que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, ante la falta de un llamado de las autoridades provinciales a retomar la discusión salarial. "Estamos muy mal porque llegamos a fines de mayo y hace dos semanas que no tenemos ninguna convocatoria", se quejó María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba, quien ofició de vocera del FUD.

Y adelantó que los gremios tienen previsto reunirse hoy para definir en conjunto la "profundización de las medidas de acción directa". "No descartamos ni paros ni nuevas movilizaciones provinciales", enfatizó.

Más contundente, el reelecto titular del Suteba, Roberto Baradel, reprochó que "hasta ahora no nos llegó ninguna convocatoria formal" y advirtió que si no hay respuestas concretas del gobierno de Vidal los docentes avanzarán con un nuevo paro de actividades.

Ante la amenaza sindical de retomar las medidas de fuerza, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el Ejecutivo provincial tiene previsto convocar esta semana a los representantes de los docentes a reuniones "informales" para intentar acercar posiciones respecto al incremento salarial. Al respecto, el funcionario sostuvo que, tras una "pausa tácita" por las elecciones en el gremio de Suteba, se trabaja "en una nueva oferta salarial para acercarle a los gremios", aunque evitó anticipar algún detalle.

Según fuentes provinciales, la nueva propuesta que evalúa la gestión de Vidadl mantendría el ofrecimiento porcentual para este año y mejoraría la suma no remunerativa compensatoria por el deterioro salarial de 2016.

Durante la última reunión paritaria, realizada el pasado 2 de mayo, los gremios docentes rechazaron una propuesta de incremento salarial del 20% en dos tramos, 11% en abril y 9% en septiembre, con la inclusión de una cláusula gatillo de actualización automática en base a la inflación que releva el Indec. Además, la oferta contempló un suplemento no remunerativo por única vez de entre $ 750 y $ 1500 por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016, con un máximo de $ 2500.

Según las estimaciones de las autoridades bonaerense, con el último ofrecimiento salarial que le presentaron a los maestros, el 50% de ellos terminará 2017 con un salario de por lo menos $ 23.000.

Sin embargo, los gremios docentes rechazaron esa propuesta por considerarla "insuficiente" y reclamaron una "decisión política" para mejorar los ingresos de los maestros. Los representantes sindicales, además, exigen a las autoridades la devolución de los descuentos salariales aplicados por los días de huelga.