Cumbre PRO en el CCK: fútbol y regreso sorpresa

Scioli, lejos de las peleas, sigue de campaña

Tigre entrega botones de pánico a maestros

La imponente cúpula del Centro Cultural Kirchner fue sede el miércoles pasado de la presentación que el municipio mendocino de Luján de Cuyo realizó promocionando las principales bodegas de esa provincia. La convocatoria del intendente Omar De Marchi fue exitosa, ya que se arrimaron hasta allí los principales funcionarios del Gobierno nacional. Con Mauricio Macri de gira por Asia, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue quien inauguró la muestra, acompañada por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que pasaron raudamente y se fueron alrededor de las 19. Peña se excusó porque tenía una cita futbolera en Olivos, donde jugó el tradicional picado semanal. Sorprendió la presencia de Daniel Chaín, el ex secretario de Obras Públicas, que había pasado inadvertido tras su salida del cargo en enero. Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS; el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez; el intelectual PRO y ex legislador Iván Petrella, el presidente de Aerolíneas Argentinas Mario Dell’ Acqua y el escritor Alejandro Rozitchner fueron otros referentes del macrismo que estuvieron degustando vinos y exquisitas brochettes de lomo en el CCK. Entre tanta distinción, sólo hubo una queja, indirecta, hacia la Jefatura de Gobierno porteña: la complicación para salir de la zona en auto hacia el norte de la provincia debido a la construcción del Metrobus del Bajo.Mientras el PJ se debate entre Cristina sí o no y si Florencio Randazzo la enfrenta, Daniel Scioli sigue de recorrida por Buenos Aires como ajeno a las peleas e incluso lejos del escándalo por su futura paternidad. El fin de semana recorrió las instalaciones de una empresa cosmética junto a su dueño, el empresario Daniel Millán, y caminó por las calles del barrio 9 de Julio, junto a los vecinos y al concejal K Hernán Letcher, en la localidad de San Martín. Con traje de campaña, el ex motonauta dijo: "Es desde el Congreso, con propuestas legislativas, donde hay que generar iniciativas para frenar la segunda etapa del ajuste hacia donde nos conducen las actuales políticas económicas".Más allá de las cuestiones salariales, hace tiempo que las distintas gestiones enfrentan problemas de violencia contra docentes. Esta vez, el Municipio de Tigre salió a pedir la detención de una mujer que agredió a una maestra. De acuerdo a la ley provincial Nro. 14.898, podría recibir un arresto de hasta 30 días. Julio Zamora, intendente tigrence, junto al diputado nacional Sergio Massa, se solidarizaron con la maestra agredida mientras que la comuna entregará botones de pánico a las docentes de la escuela donde ocurrió el hecho –la escuela Nro. 46 de El Talar, Vanesa Segovia– episodio que fue filmado y se volvió viral en las redes sociales.