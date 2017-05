Sin hablar de Sala, sesiona CIDH

Con el prólogo de haber cuestionado la detención de la dirigente K Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrirá hoy su 162 período de sesiones extraordinarias en Buenos Aires, por primera vez en Argentina. No obstante, no se tratará el caso de la líder de la Tupac Amaru, para que no exista conflicto de intereses con el país anfitrión, pero sí lo hará en un encuentro posterior, que se realizará en julio en Perú.

Desde 2014 la CIDH realiza un periodo de sesiones extraordinarias fuera de Washinton. En esta oportunidad, la apertura estará a cargo del presidente, comisionado Francisco Eguiguren, del vicecanciller Pedro Villagra Delgado, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.