El mundo de los negocios

Taller

Convenio

Mérito académico

Gastronomía

Aplicación

Cajeros

Hotelería

Libros

Trata

Chef

Promoción

Mujeres

Turismo

Ranking

Arte

Concurso

Solidaridad

Lanzamiento

Grupo Newsan organizó un taller sobre diversidad sexual que contó con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el Fundador & Chairman de Grupo Newsan, Rubén Cherñajovsky. El dictado del taller, desarrollado en el marco del programa "Newsan In", estuvo a cargo del Director General de Políticas de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos, Diego Borisonik. Además, contó con la presencia de la Directora Ejecutiva de la R.E.D. de Empresas por la diversidad de la Universidad Torcuato Di Tella, María Jose Sucarrat, junto a autoridades de la cartera de Trabajo, Desarrollo Social de la Nación y la Dirección de RSE del Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a más de 400 asistentes. Newsan In es un programa en pos de la inclusión, a través de estrategias de negocios con impacto social.En el marco del Día Mundial del Reciclaje, el Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, y el Presidente de Unilever Latinoamérica y Cono Sur, Miguel Kozuszok, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar iniciativas para la preservación del medio ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo está orientado a generar acciones concretas que involucren al vecino en la separación de residuos, en el estímulo del uso de los puntos verdes y en la promoción de cambios de hábito y consumo responsable. Además se busca la reducción de envíos de disposición final para empresas y fábricas de la Ciudad. Se realizará un fuerte trabajo para evitar el desperdicio de alimentos en el sector gastronómico. Más información en www.unilever.com.ar.Santander Río Universidades lanza la novena edición del Premio al Mérito Académico 2017, con el objetivo de estimular el esfuerzo y la meritocracia, otorgando a los estudiantes universitarios argentinos, con mejores promedios, 300 becas de $ 3000 cada una y al mejor promedio, un viaje a Barcelona, con pasaje aéreo y estadía de cuatro días incluida. Para poder participar es necesario contar con un promedio igual o mayor a 7, tener un mínimo de 10 materias aprobadas, ser alumno regular de una carrera de grado en cualquier universidad argentina -entre las homologadas por el ministerio de Educación-, no registrar aplazos y tener entre 18 y 30 años. Más en https://goo.gl/hvjO4CEl restaurant de Puerto Madero Cabaña Las Lilas invita a celebrar con un menú inspirado en los tradicionales sabores del país. Esta propuesta estará disponible durante toda la "Semana Patria" que celebrará la parrilla del 22 al 26 de mayo. Los visitantes se deleitarán con empanadas de humita o llama como entrada, el Locro Cabaña Las Lilas o asado de tira con papas soufflé como plato principal y de postre podrán optar por el clásico arroz con leche o pastelitos de dulce de batata. El menú estará acompañado por vino argentino y panes caseros.Mondelez International presenta Milka App, una nueva aplicación de realidad aumentada que permite escanear los packs de Milka Mensajes, descubrir contenido interactivo de la marca y crear notas personalizadas usando como llave de acceso el pack del chocolate. Desarrollada por CamOnApp (la plataforma digital de realidad aumentada acelerada por Wayra), es gratuita y está disponible para descargas desde Apple Store (iOS) y Google Play (Android).Red Link y AOYPF (Asociación de Operadores de YPF) sellan un acuerdo de cooperación mutua que prevé la instalación de hasta 200 cajeros automáticos en estaciones de servicio de la red. El convenio tiene alcance nacional y los cajeros se instalarán en las estaciones de servicio pertenecientes a dicha Asociación, en los próximos 24 meses.El hotel de lujo de la ciudad de Mar del Plata, Costa Galana, invita a hospedarte 2 noches durante el fin de semana largo del 25 de mayo, adquiriendo la tercera noche sin cargo. Además, la propuesta incluye early check in y late check out, miniclub para los más chiquitos, acceso limitado al spa, 20% de descuento en el segundo masaje, 10% off en La Burgogne, entre otras.Con gran éxito se presentó en la Feria del Libro el proyecto Leamos (www.leamos.com), un servicio de lectura por suscripción que funciona similar a Netflix, pero con libros digitales: con un pago mensual menor a la tercera parte del precio de un libro en papel, los socios tienen miles de títulos a disposición.Aeropuertos Argentina 2000 comenzará a brindar las capacitaciones para la campaña de sensibilización para la detección de situaciones de trata de personas en el ámbito aeroportuario. El acuerdo es un compromiso conjunto integrado por la Empresa, el Ministerio de Seguridad, Dirección Nacional de Migraciones, Aerolíneas Argentinas, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. La propuesta está dirigida a los trabajadores de todos los organismos que cumplen su labor en el ámbito aeroportuario. Este año se sumarán al acuerdo diversas líneas aéreas, la Administración Nacional de Aviación Civil, JURCA (Cámara de Compañías Aéreas en Argentina) y el Sindicato de Aeronavegantes, entre otros.La Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina presenta "La Noche de los Chefs" el lunes 29 de mayo, a las 20.30 horas, en el Buenos Aires Sheraton Hotel. El evento tiene como fin recaudar fondos para brindar apoyo y servicios a las personas con EM que acuden a la organización. Más de 20 chefs presentarán sus propuestas culinarias ante 500 comensales, acompañados por los vinos de la Bodega Catena Zapata. Más www.ema.org.ar.Ga.Ma Italy se unió a ESPN para festejar el día del padre con una promoción. Accediendo al sitio www.espn.com/ESPNGAMA hasta el 18 de junio, hay que contestar una trivia de 10 preguntas. La mejor performance se llevará como premio un viaje a España para dos personas, con estadía, traslados, y tickets para el partido más importante de la liga española.Con el apoyo de IRSA Propiedades Comerciales, se presentó en Alcorta Shopping el proyecto "Alabadas", un espacio que busca reflexionar sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual. Con la idea y dirección general de la escritora Jorgelina Albano, la plataforma digital www.alabadas.com publicará en forma semanal 20 capítulos con testimonios de 30 mujeres referentes en sus comunidades.La Municipalidad de Luján de Cuyo realizó la presentación turística e institucional del departamento en la Cúpula del CCK, en donde también se firmó un acuerdo con la empresa Aerolíneas Argentinas para promover y promocionar el departamento como destino en sus publicaciones. El evento contó con la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Turismo, Gustavo Santos y su par del Interior, Rogelio Frigerio, entre otras autoridades.La maestría en Agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, Sede Rosario, mejoró su puesto en el ranking de los mejores MBA de Agronegocios. Recientemente fue calificado entre los 8 primeros a nivel mundial, 2º en Latinoamérica, y el mejor de las Universidades privadas de Argentina, según el Best Masters Ranking 2017 publicado por Eduniversal. Más información en www.best-masters.com.La 26ª edición de arteBA abre sus puertas con una nueva propuesta artística y Zurich afianza su compromiso con una de las ferias más importantes de arte contemporáneo. Por tercer año consecutivo, Solo Show Zurich reunirá a artistas diversos y se podrá disfrutar del 24 al 27 de mayo en La Rural, Buenos Aires. La muestra estará a cargo de Sofía Hernández Chong Cuy, curadora de arte contemporáneo para la Colección Patricia Phelps de Cisneros, Nueva York y Caracas.Gulf Oil Argentina presenta el concurso "Tu Camino a Manchester" en los lubricentros de todo el país. Con el cambio de aeite del vehículo, se puede solicitar el cupón de la promo e ingresar los datos enawww.ganacongulf.com.ar. Allí, se participará por un pasaje aéreo, dos noches de hotel en Manchester y una entrada para vivir un partido de Manchester United con una vista única desde el palco de la compañía.Bajo el slogan "Dejá tu huella con Scott", se lleva adelante una iniciativa solidaria en la sucursal de Pilar de Supermayorista Vital, ubicada en Panamericana KM 49, con vigencia hasta el 31 de mayo. Durante ese período de tiempo, con la compra de cualquier pack de pañales o toallitas húmedas Huggies, protectores, tampones o toallas femeninas Kotex, pañuelos Kleenex, papeles higiénicos y rollos de cocina Scott, como así también cualquier ítem de la línea de protección del adulto -Plenitud-, las compañías donarán productos de la división de cuidado familiar de Kimberly-Clark a la ONG Manos en Acción.Molino Cañuelas presenta los Chipá Mamá Cocina que se suman a la línea de panes prehorneados congelados. Están hechos a base de harina de mandioca, huevos, manteca, leche y tres exquisitas variedades de queso: fontina, provolone y muzzarella. Vienen en bolsas de 15 unidades, que permite sacar del freezer la cantidad necesaria para llevarlos al horno por solo 5 minutos.