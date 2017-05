El 85% de los ejecutivos argentinos dice que invertirá durante este año

El 85% de los ejecutivos encuestados en Argentina planea invertir al menos "moderadamente" en 2017 "para crecer y mejorar la rentabilidad", según una encuesta de American Express. "Un 44% prevé un incremento en sus niveles de inversión de un 10% o más", indicó el estudio.

Los resultados del Global Business and Spending Outlook 2017 de American Express e Institutional Investor reflejaron, por segundo año consecutivo, un optimismo respecto al curso económico, un 94% frente al 73% del año anterior, con una alta expectativa. También el 50% de los encuestados dijo ser muy optimista respecto al incremento de las exportaciones para el crecimiento de sus compañías.

Así, en comparación a 2016, los ejecutivos argentinos encuestados planean incrementar "sustancialmente" la inversión para: mantener la competitividad (según el 91% de los que respondieron que incrementarían sus inversiones), mejorar los retornos financieros a los accionistas (85%) e ingresar a nuevos mercados (59%).

"Como prioridades para 2017 los ejecutivos señalaron una marcada tendencia a mantener la competitividad respecto a otras empresas (65%), entrar en nuevos mercados (56%) y satisfacer las necesidades de los clientes más eficientemente (47%)", detalló un comunicado de la empresa.

La mejoría en las expectativas relevadas por la encuesta no son exclusivas de la Argentina, sino que también se dan en la región. En América Latina ocho de cada diez encuestados –80%, frente al 73% del año anterior– prevén un expansión económica para este año. Si bien el optimismo en Argentina aumentó respecto del año previo, Brasil mostró un aumento más modesto, con 73% de los encuestados esperando expansión, en comparación con 67% de 2016), debido a la incertidumbre política.

"Las perspectivas de mejora económica es una constante en empresas de todos los sectores. Es un optimismo inteligente y cauteloso, por la que los ejecutivos de finanzas saben que la competitividad se alcanza con capacitación para mejorar los procesos, inversión para agregar valor y decisión para salir a conquistar nuevos mercados", comentó Patricia Furlong, Vicepresidente de Global Corporate Payments.

En el sondeo global, Estados Unidos es el que más expectativas atrae. Pese al temor que generaba en los mercados la asunción de Donald Trump como presidente de EE.UU., los ejecutivos de este país mostraron un gran optimismo económico, el 95% frente al 73% del año anterior. Así anticiparon un gasto e inversión superior a 2016, 76% contra 55%.

Por el contrario, en Europa las expectativas de expansión económica han disminuido año tras año, con el 33% de los encuestados expresando optimismo, frente al 62% en 2016. "La incertidumbre acerca de los efectos directos de Brexit y las próximas elecciones europeas probablemente subyacen a estos resultados", señaló el informe.

En cuanto a Asia y Australia, la mayoría de los encuestados, un 84%, frente al 59% del año pasado, anticipó una expansión económica.

Cabe recordar que 2017 el Global Business and Spending Outlook by American Express and Institutional Investor, realizado por Institutional Investor’s Thought Leadership Studio (IITLS), se basa en una encuesta a 650 altos ejecutivos de finanzas de compañías de todo el mundo con ingresos anuales de u$s 500 millones o más.