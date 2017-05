Lava Jato: Brasil enviará "cuanto antes" nombres de funcionarios argentinos

Vladimir Aras, uno de los funcionarios claves de la Procuración brasileña que investiga el Lava Jato, aseguró que un delator de ese país no puede ser procesado en la Justicia argentina y prometió enviar "cuanto antes" la información sobre funcionarios involucrados en los ilícitos de Odebrecht en el país.

Aras, secretario de Cooperación internacional de la Procuraduría General de Brasil, confirmó al diario La Nación que la empresa reconoció que pagó u$s 35 millones en sobornos en la Argentina y aseguró que tienen los nombres de los que recibieron ese dinero "pero es parte de lo que está bajo secreto de sumario".

Además, señaló que recibieron el pedido de información de los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado, se concretó la declaración por videoconferencia de los cambistas Alberto Youssef y Leonardo Meirelles y "lo que no pudimos entregar aún es aquella información que esta protegida por el acuerdo de Odebrecht, como los nombres de los funcionarios argentinos que recibieron sobornos".

"Como Youssef y Meirelles no eran parte de la compañía, no estaban alcanzados por el acuerdo y pudieron brindar sus declaraciones. El acuerdo de Odebrecht abarca a los 77 exejecutivos de la empresa y a un personaje clave, Fernando Migliacco, operador de las cuentas offshore que tenia la compañía", explicó.

Aras sostuvo que un delator brasileño no puede ser condenado en Argentina. "Solo podemos dar las pruebas a aquellos países que se comprometieron a no juzgar a los arrepentidos que firmaron acuerdos de delación premiada" y solo "podrán ser procesadas las personas que no están incluidas en los acuerdos de delación premiada ya firmados aquí, por medio de los cuales la empresa se comprometió a revelar toa la información y pagar las multas establecidas", argumentó.

En tanto, el funcionario afirmó que "estamos obligados a brindar todos los datos liberados por tratados bilaterales de cooperación judicial" y señaló que "el único sobre el que existe una limitación, por este plazo de seis meses, es el cuerdo de indulgencia con Odebrecht". Según precisó, "una vez que acabe ese plazo, enviaremos cuanto antes a la Argentina todo lo que tenemos sobre los ilícitos de Odebrecht allá"