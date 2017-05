La Provincia convocaría nuevamente a los docentes la semana que viene

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, anunció que "probablemente" el gobierno bonaerense convocará a los gremios docentes para un encuentro la semana que viene, y analizó que en la discusión por el aumento salarial "todos tenemos que poner lo mejor".

"Lo que más nos preocupa es que los chicos tengan clases. Vamos a convocar a los gremios probablemente la semana que viene", expresó el funcionario de María Eugenia Vidal durante un encuentro partidario que se realizó en La Plata.

Sostuvo que "lo que más queremos es llegar a un acuerdo con el Frente Gremial como lo hicimos con todos los sindicatos, pero sobre todo que los chicos no pierdan días de clase". El 2 de mayo pasado fue la última vez que los gremios docentes se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo para discutir salarios. Allí, el Gobierno les ofreció a los docentes un aumento salarial del 20% en dos cuotas, con cláusula gatillo por inflación, y una suma extraordinaria de $1500 por el poder adquisitivo perdido en 2016, pero los gremios rechazaron la propuesta por considerarla "insuficiente".

En ese sentido, Salvai expresó que "la gobernadora ya explicó que no es un tema de esfuerzo o no esfuerzo. Todos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte en una situación muy crítica de la provincia y en la que el recurso es finito". "Nuestra oferta es lo que marca la inflación y eso no es un tema menor. Este conflicto se ha politizado y no se ha discutido racionalmente. Quedó claro el por qué (el titular de Suteba, Roberto) Baradel ha politizado este conflicto: él tenía una elección gremial en el medio", manifestó.

Por otro lado, insistió en que "tal como anunció el ministro de Educación, se recuperarán los días perdidos por paro en las vacaciones que le corresponderían a los chicos en julio y quizás van a tener que atrasar el fin del ciclo lectivo