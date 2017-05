Vidal dijo que no le debe nada a los sectores de poder de la Provincia

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal enfatizó que no le debe "nada" a "ningún sector de poder de la provincia" de Buenos Aires, por lo que no tiene "ningún favor que pagarle a nadie", al tiempo que advirtió que ni ella ni sus ministros se están "enriqueciendo en la gestión".

En una entrevista con el canal América TV en las primeras horas de hoy, la mandataria provincial también indicó que "cuando llegás a las situaciones oscuras y siniestras que tiene la provincia de Buenos Aires, tenés dos opciones: o las enfrentás o sos cómplice".

La gobernadora bonaerense aseguró que "no" ve a "la política como un lugar para que quedarse", pero sostuvo que ve "mucha gente de la política a la que le cuesta irse", por lo que señaló que espera "tener la sabiduría" para saber retirarse "a tiempo". La mandataria provincia también manifestó que "nadie" esperó "que ganara" las elecciones de 2015 y eso le "dio mucha libertad", por lo que sentenció: "A ningún sector de poder de la Provincia le debo nada, así que no tengo que pagarle ningún favor a nadie".

"Yo no soy parte del sistema y nunca lo fui. Yo nunca había hecho política en la provincia de Buenos Aires", apuntó Vidal, quien sin embargo sostuvo que al momento de pelear por la gobernación sabía a lo que se "exponía y las batallas que tenía que dar en este lugar".

Por otra parte añadió: "Si sabés que en la Policía, que en realidad es toda la fuerza de seguridad, hay corrupción, vas a tu casa y hacés como que no escuchaste nada, sos cómplice".

Asimismo, Vidal consideró que "sería bueno que todos ganen más, no solamente un ministro: los maestros, los médicos, todos", no obstante aseveró que "en la medida que sigamos teniendo una provincia como la que tenemos, el ejemplo tiene que empezar desde arriba".

"Si te querés hacer rico, no te hagas político", sentenció la gobernadora. Y, adelantó: "Voy a presentar mi declaración jurada y a un año de ser gobernadora tengo menos de lo que tenía cuando empecé". En este sentido, puntualizó: "Para empezar porque me divorcié y tengo la mitad, y por otro lado porque claramente no son los mismos ingresos que tenía en la Ciudad".