Brasil: empresarios admiten millonarias coimas también para Lula y Dilma

La Corte Suprema de Brasil divulgó el viernes los testimonios más explosivos que se hayan conocido en los tres años de investigación de la corrupción en el gigante sudamericano. En las declaraciones, ejecutivos empresarios acusan no sólo al presidente Michel Temer sino también a sus predecesores, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de haber recibido coimas por millones de dólares.

Las declaraciones generan serias dudas sobre la capacidad de Temer, quien reemplazó a Rousseff el año pasado tras ser sometida a un juicio político, para mantenerse en la Presidencia y aprobar las reformas de austeridad fiscal con las que se ha comprometido.

Los testimonios de los ejecutivos de JBS, el mayor procesador de carne del planeta, que creció rápidamente gracias a préstamos baratos del banco estatal de desarrollo durante los 13 años de gobiernos de Lula y Dilma, implican tanto a políticos del gobierno como de la oposición.

Por un lado, informó el Tribunal Superior, los testimonios indican que Temer recibió 15 millones de reales (u$s 4,6 millones de dólares a la cotización actual) de JBS.

Pero los ejecutivos acusados de corrupción dijeron que también el expresidente Lula -quien ya enfrenta cinco cargos de corrupción- recibió u$s 50 millones de sobornos en cuentas en el extranjero y que se depositaron otros u$s 30 millones en cuentas de Dilma Rousseff.

Abogados de Lula sostiene que el político es inocente. Los representantes legales de Rousseff por el momento no hicieron nuevas declaraciones, aunque ella ha repetido varias veces que no ha cometido actos corruptos. En todo caso, lo mismo afirmó ayer Temer cuando dijo que no renunciaría a la Presidencia.

La investigación de sobornos políticos para obtener contratos de la petrolera Petrobras, conocida como Lava Jato (“Lavado de autos”), ya provocó la condena de 90 políticos y empresarios, mientras que son investigados numerosos dirigentes, incluidos legisladores y ministros del gabinete de Temer.

Fuente: Agencia Reuters