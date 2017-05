El Gobierno licita Letes por u$s 1500 millones, una chance para adquirir dólares baratos

El Gobierno licitará la semana que viene Letras de del Tesoro en dólares (Letes) por u$S 1500 millones de valor nominal, en la que será otra oportunidad para los inversores de hacerse de divisas a un precio más bajo que el de mercado, aunque con el punto nada despreciable que hay que pagarlas ahora y esperar al menos seis meses para tenerlas.

La licitación de la semana próxima –la recepción de ofertas arranca el martes por la mañana y cierra el miércoles a las 15- será de Letes a 179 días (con vencimiento el 24 de noviembre), a 360 días (24 de mayo de 2018) y a 452 días (24 de agosto de 2018). De cada una se licitarán u$s 500 millones de valor nominal.

La licitación es por adhesión: no se define un precio o tasa de corte sino que los interesados sólo deben indicar las cantidades que desean suscribir. Si las ofertas superan los montos a licitar –como viene ocurriendo sistemáticamente con estos instrumentos-, se aplica un factor de prorrateo. Como en la última licitación, se adjudicarán primero las órdenes minoristas (hasta u$s 50.000).

Cómo funcionan las Letes, instrumento preferido por el Gobierno e inversores

Según informó hoy el Ministerio de Finanzas, las Letras a 179 días tendrán un precio de suscripción de u$s 986,26 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,84%. Para las Letras a 360 días, el precio será de u$s 969,68 (TNA de 3,17%), y para las Letras a 452 días, de u$s 960,28 (TNA de 3,34%).

La suscripción, además, podrá realizarse tanto en pesos como en dólares; si se hace en pesos, el tipo de cambio que se tomará es el mayorista de referencia del próximo martes (Comunicación “A” 3500 del día).

Como es habitual, Finanzas informó que “podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV”.