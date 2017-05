Dietrich: desde que "no hay coima" en la obra pública, Argentina ahorra 30% en los proyectos

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich dijo desde Tokio que la Argentina está "en un camino ascendente de mejora continua" y aseguró que actualmente "no hay coima" en la obra pública, por lo que se ahorra hasta 30% en los proyectos.

"Hoy no hay ningún tipo de retorno ni cometa, ninguna forma de corrupción y hay obras que cuestan un 30% menos. No todo es corrupción, también hubo desidia y derroche en el manejo de los recursos públicos, escandaloso", dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quién integra la comitiva oficial del presidente Mauricio Macri en Japón, en diálogo con radio La Red.



Mencionó como ejemplo que el Gobierno anterior "pagaba para bajar un vagón en el puerto u$s 2.000 y nosotros u$s 425 el mismo vagón, el mismo servicio. En cada vagón nos ahorramos u$s 1.500".



En este contexto, Dietrich comentó que "hoy firmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, un acuerdo con el JBIC (Banco para la Cooperación Internacional del Japón)".

"El último acuerdo que firmamos con JBIC fue en 1997, hace 20 años, de todos los bancos de fomento del mundo es el más exigente. Se acordaron unos u$s 60 y pico de millones para la compra de frenos automáticos de los trenes del área metropolitana", afirmó.



Dijo el ministro que "hoy solucionamos un problema que es el financiamiento de ese programa pero además hoy Argentina dio un paso enorme en la reanudación de confianza. Estamos en un camino ascendente de mejora continua".



"Estamos cada vez más confiados en que depende de nosotros, estando acá, viendo cómo el mundo quiere nuestros productos, cómo hemos perdido tantos años de aislarnos, nos muestran todas las oportunidades que tenemos", sostuvo.