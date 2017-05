El dólar retrocede casi 10 centavos, luego de dispararse por la crisis brasileña

El dólar minorista retrocedía hoy 9 centavos y operaba a 16,18 en la apertura de la rueda, luego de ganar 27 centavos ayer por el efecto contagio de la crisis brasileña.

El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar al bajar 16 centavos en el MULC y se vendía a 15,86, luego de superar los $ 16 ayer producto de la crisis política desatada en Brasil.

El dólar Banco Nación (BNA) operaba a $ 16,10, mientras que el dólar blue cotizaba a $ 16,16.

Ayer, el dólar trepó 37 centavos y saltó 2,5% producto de la crisis política que se desató en Brasil. Tras once ruedas consecutivas en las que compró u$s 100 millones diarios no hizo compras para no profundizar la caída del peso.

"El fenómeno del cisne negro proveniente del exterior tuvo efecto contagio ayer en el plano local recreando un escenario de importante dolarización de portafolios de inversión que justificó el cambio de tendencia y la abrupta suba del dólar", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.