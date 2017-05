Los magnates de Brasil perdieron u$s 6.200 millones con crisis de Temer

La nueva crisis política en Brasil aplastó el valor de activos brasileños y le costó ayer a las dieciséis personas más ricas del país 6.200 millones de dólares, según el índice Bloomberg Billionaires. Las acciones, títulos y el real cayeron después de que el diario O Globo informó de que se trata de Michel Temer para comprar el silencio de Eduardo Cunha.

El Ibovespa cayó un 8,8% y el real tuvo la mayor caída desde 2008. La caída redujo las ganancias acumuladas en el año de los dieciséis billonarios del 15,8% al 10,6%.

El multimillonario Joseph Safra, fundador del Banco Safra, sufrió la mayor pérdida, de más de u$s 1.000 millones. Jorge Lemann, la persona más rica de Brasil y uno de los tres socios multimillonarios detrás de la empresa de capital privado 3G Capital, perdió u$s 930 millones. Juntos, los multimillonarios detrás de la 3G, que controla la mayor cervecería del mundo, Anheuser-Busch InBev NV, perdieron un total combinado de u$s 1.800 millones.