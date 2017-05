La Corte Suprema autorizó investigar al presidente por obstruir a la justicia

La investigación del caso Lava Jato suma derivaciones impensadas. Por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia brasileño (TSF) autorizó que se investigue al presidente Michel Temer por "obstrucción a la justicia", a pesar de que mantiene los fueros de su cargo porque, en este caso, el delito habría sido cometido durante el mandato.

La Corte permitió, además, que se hicieran públicos el audio y varios videos que involucran al mandatario en el pago de coimas para silenciar al diputado Eduardo Cunha. El anuncio fue realizado por Edson Fachin, el juez que se ocupa del caso en el TSF y por el fiscal general, Rodrigo Janot.

El escándalo estalló en la noche del miércoles, cuando el diario O’Globo reveló que existen grabaciones en las que uno de los dueños del grupo de frigoríficos JBS, Joesley Batista, le comenta al mandatario sobre los pagos de sobornos al ex titular de la Cámara baja brasileña para comprar su silencio.

El mandatario también señaló al diputado Rodrigo Rocha Lourdes, miembro de su propio partido, como el intermediario para "resolver" los problemas del holding J&F Investimentos, que controla JBS.

La justicia posee una filmación, parcialmente revelada por los medios, donde ese mismo diputado, mano derecha del Jefe de Estado, recibe una maleta con u$s 160.000 supuestamente enviado por Batista para Cunha. También existen otras en la que el ex candidato presidencial Aécio Neves pide u$s 645.000, a los dueños de JBS, una de las mayores exportadores de carne a nivel mundial.

Los empresarios hicieron un acuerdo de colaboración con la Justicia (llamado de "delación premiada"), al igual que 77 ex directivos del grupo Odebrecht, para que les reduzcan penas en el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil. Temer ya había sido citado en varios de los testimonios de arrepentidos de Odebrecht, pero la ley prohibe investigar a mandatarios por delitos cometidos en el pasado mientras estén en el cargo.

Las filmaciones, en las que se ve la entrega de dinero al primo de Neves, fueron filmadas por la Policía Federal, que rastreó posteriormente el dinero y descubrió que fue a parar a una empresa del senador Zeze Perrella, de su mismo partido.

Batista también reveló que pagó 5 millones de reales a Eduardo Cunha después de ingresar en prisión en concepto de coimas y añadió que todavía le debía 20 millones de reales.

La policía allanó el departamento donde vive el senador Neves en Río de Janeiro y otras propiedades, así como su despacho del Congreso. Además detuvo a su hermana Andrea y por orden de la Corte Suprema fue separado de su cargo en el Congreso.

De acuerdo a Joesley Batista, que registró toda la conversación con un grabador personal escondido, cada semana se desembolsaban 500.000 reales (unos 160.000 dólares) para garantizar que Cunha —principal promotor dentro del PMDB del juicio político a Dilma— no abriera la boca.