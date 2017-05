Lula y Dilma pidieron elecciones vía Twitter

Los ex presidentes brasileños por el PT, Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff se pronunciaron sobre el caso que puede terminar con el gobierno de Temer elípticamente pero dejando en claro que el camino es electoral. El ya postulado candidato presidencial tuiteó el slogan de su campaña "Lula pelo Brasil" y la ex presidenta prefirió remarcar las manifestaciones callejeras que piden elecciones ya.

En tanto, el otro candidato presidencial con posibilidades de ganar y enderezar el rumbo del gobierno brasileño, João Doria, dijo estar "perplejo" con las denuncias, pero señaló que se debe respetar la constitución y que "en este momento tenemos que tener serenidad" y garantizar que las medidas que intentan devolver al país al rumbo de crecimiento "no sean paralizadas".