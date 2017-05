"Brasil: al avión le sacaron las turbinas cuando estaban despegando la economía y la reforma"

Gustavo Segré, analista en la consultora Center Group, San Pablo, Brasil, dijo que si la crisis por las denuncias por haber avalado la corrupción contra el presidente Michel Temer hubiera ocurrido dentro de un mes "hubiera sido irrelevante", porque se hubiera consolidado el rumbo económico. "Al avión le sacaron las turbinas cuando estaba despegando", enfatizó.

–Con la crisis del gobierno de Temer, ¿se frenan las leyes que están en el Congreso y que hubieran significado reformas pro mercado?, ¿cómo va a reaccionar la economía real?

–Sin ninguna duda se van a frenar las reformas. Dentro de un mes esto hubiera sido irrelevante. La economía estaba en un punto de inflexión: en el primer trimestre creció 1,12% respecto del mismo período del año anterior. La inflación se mantuvo en 3,80% en los últimos 12 meses, por debajo de la meta, algo que jamás se pensó que podía llegar tan rápido. La tasa de interés bajaba abruptamente porque la Selic (tasa de interés referencial) seguía a la inflación. Al poder pagar cuotas más baja, personas de menos recursos aumentan la demanda y eso podía aumentar la producción y el empleo. En ese contexto sacan las turbinas y ahora arreglate: cae la Bolsa y sube el dólar a raíz de la incertidumbre.

–¿Seguirá la devaluación del real?

–La devaluación fue sólo de 8% ante una crisis tan importante, lo que hace pensar que la economía no está tan inestable. Yo prevería un real a u$s 3,20 o u$s 3,35, ahora pienso que hay que aumentar un poco pero es muy temprano para saber a cuánto.

–¿Qué puede pasar con la actividad económica y el desempeño del PBI?

–El crecimiento esperado de entre 0,5% y 0,7% podría ser menor, o si se equilibra, ser mayor. Todo depende de cómo se resuelvan los acuerdos para buscar un fin que le sirva al país. Hace falta un gesto patriótico del Congreso que diga: votemos las leyes necesarias. Pero por ahora hay salvese quien pueda en el corto plazo

–¿Cómo afecta toda esta situación los negocios con Argentina?

–Este año la situación será catastrófica. El déficit comercial es de u$s 6500 millones a u$s 7000 millones, algo que nunca ocurrió, y el punto es que el problema no está en la demanda brasileña sino en la oferta argentina. Brasil envía más productos manufacturados e intermedios y menos básicos, y Argentina aumenta los básicos, pero disminuye fuerte los manufacturados.

–Temer negó haber avalado coimas...

–La Corte levantó el sigilo (secreto de sumario) e hizo públicas las declaraciones (que señalan a Temer), se las hizo llegar y permitió que lleguen a la prensa. Además, el máximo tribunal ya abrió la investigación sobre la conducta del Presidente.

–¿La Corte quiere que caiga el Gobierno?

–La Corte les pega a todos porque está a favor de la Constitución. La policía y el Poder Judicial son los únicos respetados hoy en Brasil. De todos modos, la investigación no se resuelve hasta dentro de un año y medio, ya llegan las elecciones y cuando Temer se va, termina el juicio, y si es culpable, va preso.

–¿Y el malestar popular en las calles?

–La gente hace lío cinco días y cuando la cosa económicamente sigue mejor, no sale más a la calle. El secreto brasileño es la economía.