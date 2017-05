En la etapa final de su gira, Macri se reunió con empresarios en Japón

Anoche, ya en la mañana japonesa, el presidente Mauricio Macri inauguró el foro económico Japón-Argentina y al cierre de esta edición tenía previsto reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

En la primera visita oficial de un jefe de Estado a Japón desde 1998, cuando viajó Carlos Menem, Macri participó de un desayuno de trabajo con empresarios locales y directivos de las agencias japonesas de inversión y cooperación, que culminó con la inauguración del citado foro. En la madrugada argentina, en tanto, el Presidente se reunía con el titular de la legislatura japonesa y con miembros de la Cancillería asiática. Luego, Macri se encontraba con Abe, a quien recibió en la Casa Rosada en noviembre pasado y con quien analiza los principales temas políticos bilaterales y económico-comerciales.

Además de la firma de varios acuerdos, el Presidente promoverá la llegada de inversiones en los sectores agropecuario y minero, así como buscará mayor apertura del mercado japonés para productos argentinos como arándanos, cerezas, uvas, limones, peras, manzanas y carne bovina.

Las exportaciones argentinas al Japón tuvieron en 2016 un incremento del 15,6%, pero esa mejora no pudo evitar que la balanza comercial bilateral continúe siendo deficitaria, de acuerdo con informes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Las ventas hacia Japón fueron de u$s 663 millones. Por otra parte, las importaciones argentinas desde Japón totalizaron u$s 953 millones de dólares durante el año pasado, por lo cual el déficit fue de u$s 291 millones.

El objetivo del Gobierno, explicaron fuentes ejecutivas, es "ratificar la asociación estratégica y seguir trabajando para que esta vinculación se vea reflejada crecientemente en el comercio e inversiones", para así "revertir una trayectoria de retracción de la inversión japonesa de los últimos 15 años".

"Además de explicar la situación y las oportunidades de la Argentina, habrá mesas de discusión de empresa a empresa para ver las oportunidades de relación", señaló la canciller Susana Malcorra.



Macri continuará su agenda el sábado, cuando junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia visiten al Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko en la Casa Imperial. Luego, alrededor de las 19.30 de Japón Macri tomará el vuelo de regreso a la Argentina, tras diez días de viaje por Asia. A partir del lunes retomará su actividad.



Malcorra resaltó además que la visita a los emperadores "desde el punto de vista de Estado a Estado es el evento más significativo" y resaltó que Sus Majestades Imperiales no suelen recibir visitas oficiales durante los fines de semana, lo que hace de este encuentro "una ocasión destacada y muy especial".