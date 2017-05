Edición Impresa

El BCRA dejó de comprar y evitó que el dólar subiera más de 37 centavos El real se hundió 8% y el dólar en la Argentina saltó 2,5%. Llegó a $ 16,27 y ahora avanza en el año, tras haber llegado a perder 4,5%. Tras once ruedas consecutivas en las que compró u$s 100 millones diarios el BCRA no hizo compras para no profundizar la caída del peso.