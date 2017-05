Analistas mantienen la visión optimista de largo plazo para la economía de Brasil

Frente al escándalo que explotó en las ultimas horas sobre las escuchas que involucran al presidente Michel Temer avalando sobornos sobre la operación de Lava Jato las acciones sufrieron importantes caídas. El dólar en Brasil se disparó 7,4% y alcanzó máximos de 3,41 reales mientras que las acciones generaron un fuerte ajuste con bajas del 16% para el índice de Brasil en dólares (EWZ), y Petrobras 17% en negativo, entre otras.

La incógnita pasa por saber el impacto real para el futuro de los activos de Brasil y su economía.

Mariano Gandini, analista de mercados emergentes de Arpenta sostuvo que esta noticia tiene más impacto de corto plazo en las acciones y no tanto en en bonos. "En activos de renta fija vemos que los fundamentals no cambian", dijo.

Ruben Ullua, director de la consultora RJ Ullua considera que esta caída va a ser más profunda de corto plazo. "El mercado está reaccionando en lo inmediato a la noticia pero esta incertidumbre, lo que se va a extender en el corto plazo. Pese a ello no vemos que se haya cambiado el escenario de recuperación de largo plazo y entendemos que los pisos vistos a comienzo de 2016 han sido significativos. Esta baja sirve para corregir parte de las ganancias acumuladas de 2016 en bolsa y para la moneda de Brasil, el real", analizó.

Para Ullua el inversor debe ser cauto de corto plazo para ver el desenlace de la crisis actual pero siempre mirándolo como una oportunidad de compra de mediano plazo y no hay que actuar de manera inmediata.‘ En concreto, se viene un proceso de depuración en bolsa y dólar pero que es simplemente temporal y no creo no vamos a ver una perforación de piso de mínimos de 2016.



Hugo Petrizan, Presidente de Noreste Bursátil SA coincide con Ullua y considera que este ajuste puede representar una oportunidad de compra de mediano plazo. "El sesgo del análisis de mediano plazo para Brasil es alcista y creo que hay que aprovechar la caída actual. Como todo evento político de este estilo, es siempre muy difícil de predecir y sobretodo porque la recuperación de las acciones en las últimas semanas venía muy bien", comentó.

Mariano Tavelli, Presidente de Tavelli & Cia sostiene que la crisis política ha estado en discusión desde hace tiempo aunque el último evento fue sorpresivo más allá de la investigación y ocurre en un momento en que Brasil estaba mostrando signos de crecimiento económico. "Habrá que ver la salida institucional que se le da a todo este tema y quizá demore un tiempo ya que no se puede llamar a elecciones anticipadas. Por ello es que probablemente la volatilidad continúe hasta tanto este asunto no se defina de alguna manera", dijo.



Tavelli agrega que sin duda estamos viendo bajas excesivas y el inversor que mira de mediano plazo encuentra a estos precios como valores atractivos. "El inversor que pueda aceptar volatilidad de corto plazo entiende que estos precios pueden representar una oportunidad de compra de mediano plazo".

Agustín Arreguy Jefe Estrategia de Dracma SA, aclara que la caída del 16% del EWZ tiene dos componentes: Por un lado dicho sell-off se da por las bajas en las acciones del Ibovespa de la bolsa de San Pablo. La otra parte de la caída del EWZ se explica por el retroceso del real de 7% contra el dólar. En dos días se perdieron todas las ganancias en el año y el EWZ pasó a negativo en el año. "Creemos que este proceso de crisis política y volatilidad puede durar un tiempo más", dijo.



Arreguy coincide con los demás analistas y sostiene que los números de la economía ya empezaron a mostrar signos de recuperación y si Brasil logra salir rápidamente de esta crisis y la corrección no es tan profunda, se puede abrir una venta de oportunidad en el mercado argentino tanto en bonos como en acciones.

Finalmente, Carlos Gil, gerente de inversiones de GMA Capital considera que la situación en Brasil es muy complicada ya que este escenario podría generar una caída del gobierno de Temer y que incluso encuentra a la oposición muy complicada por denuncias de corrupción.

"Los inversores de bonos a nivel internacional han intentado vender posiciones de bonos brasileños pero en la rueda de ayer no han encontrado buenos puntos de salida mientras que los inversores locales están aguantando el ajuste con la estrategia de wait and see", dijo Gil. "En Brasil el carry trade la tasa en moneda local paso de 12% a 9% en los últimos 12 meses y de 9% a 11% en un día y la fuerte caída de las acciones y del valor del real genera una pérdida de valor importante", agregó.