En un día se perdió un mes de carry trade

Ya lo había advertido el blog del Banco Central (BCRA), en un artículo firmado por Daiana Blanstein, Lucas Giménez, Diego López Airaghi y Nicolás Salvador: "Bajo una mayor integración financiera, un esquema de metas de inflación y un régimen de tipo de cambio flexible, apostar a la estrategia de carry trade conlleva un riesgo, puesto que el inversor no conoce con certidumbre ex ante el precio de recompra de los dólares en el momento inicial de esta estrategia". Durante meses, ese riesgo no se materializó pero ayer, el peso se depreció 2,6% y los que habían apostado a la Lebac perdieron en una jornada la ganancia que esperaban para todo el mes, ya que la tasa es de 25,50%.

En la misma sintonía que el BCRA, Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, afirmó: "Nosotros veníamos analizando que el margen para hacer carry cada vez era más angosto. Con elecciones de medio término, atraso cambiario y flexibilidad para la entrada y salida de capitales, cualquier estrategia de cobertura podía afectar al tipo de cambio. Eso pasó a partir de la situación en Brasil".

En cambio, Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, opinó que mientras se mantenga la política monetaria, habrá carry trade: "Toda vez que el dólar se dispara también se dispara la inflación y el presidente del BCRA ya demostró que cuando esto último ocurre, no le tiembla el pulso para aumentar la tasa de interés con el fin de controlar la inflación. Paso siguiente, se dispara el interés por el carry trade y de nuevo el tipo de cambio se desploma".

Por su parte, Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, relativizó la pérdida: "Perdieron aquellos que entraron al carry trade justo a partir de mediados de marzo y en abril. Los que entraron en enero tienen un dólar de equilibrio de $ 17". Y adelantó: "Mientras el inversor menos sofisticado se asusta, los más sofisticados aprovechan esta suba del dólar para posicionarse nuevamente en carry en Brasil y en Argentina".