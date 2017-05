Con análisis de riesgo propio, Mercado Libre ofrecerá préstamos

Se anunció el lanzamiento de Mercado Crédito, una plataforma crediticia que ofrece préstamos de capital de trabajo de entre $ 10.000 y $ 800.000 a pymes que venden a través de Mercado Libre o que procesan sus cobros con Mercado Pago.

La iniciativa utiliza la tecnología y un modelo de scoring propio (sumado a las variables tradicionales, como Veraz y Nosis) para pre otorgar los préstamos. El algoritmo que define la aprobación de los créditos procesa más de 400 variables, entre las que no solo está la reputación del vendedor (basada en sus calificaciones), sino también observaciones sobre el tiempo que tarda en procesar y enviar los pedidos, el flujo de sus ventas y cuánto demora en responder a las preguntas de los potenciales clientes, entre otras.

Las variables de scoring que utiliza Mercado Crédito están abiertas para aquellos desarrolladores que quieran utilizarlas para crear otras aplicaciones y esperan que puedan estar disponibles para todo el sistema financiero. Martín Dos Santos, vicepresidente senior de la firma, señaló: "Estamos en algunas de las mesas de innovación del Banco Central y una de las propuestas que hicimos es que todos los fintech contribuyamos a una base de datos centralizada para poder disponer de la información crediticia de los usuarios y que haya más inclusión financiera".

Por el momento, Mercado Crédito ofrece proactivamente los préstamos a sus vendedores, que pueden tomarlos en forma totalmente online y sin presentar documentación adicional. La acreditación se realiza directamente en la cuenta del cliente, quien puede usar el dinero con el fin que prefiera. Al momento de aceptar el préstamo, el vendedor puede elegir el monto y la cantidad de cuotas de pago (entre 3 y 12 meses de plazo), las cuales se debitan automáticamente de sus futuras ventas en su cuenta de Mercado Pago.

Los préstamos parten de una tasa nominal anual (TNA) de 29% pero el nivel promedio es de 40%. La tasa no varía en función del plazo o monto, sino del perfil crediticio de cada cliente. Los voceros de la empresa destacaron que no hay ningún costo por otorgamiento ni mantenimiento de cuenta, por lo que el costo financiero total surge de sumar la TNA y el IVA. "No buscamos maximizar la rentabilidad porque nos damos cuenta de que estos créditos aumentan el volumen de ventas y hacen crecer al ecosistema", explicó Osvaldo Giménez, vicepresidente ejecutivo de Mercado Pago.

Por ahora, la compañía presta con capital propio pero no descarta, a futuro, fondearse en el mercado de capitales si el negocio lo llegara a requerir. Además, están lanzando una prueba piloto para prestar dinero a los usuarios de Mercado Libre para que puedan financiar las compras que hacen a través del portal.