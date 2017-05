Multan a Facebook por mentir en la compra de WhatsApp

El ente regulador antimonopolio de la Unión Europea multó a Facebook con 110 millones de euros (u$s 122 millones) por dar información engañosa en la compra del servicio de mensajería WhatsApp en 2014. "La Comisión ha encontrado que, frente a las declaraciones de Facebook en el proceso de fusión de 2014, la posibilidad técnica de asociar automáticamente identidades de usuarios de Facebook y WhatsApp ya existía en 2014, y que el personal de Facebook sabía de esa posibilidad", señaló el organismo. En 2014, cuando Bruselas estudiaba si la adquisición de WhatsApp por la empresa californiana respetaba las reglas de competencia, Facebook aseguró que no podía vincular de forma automática las cuentas de sus usuarios con las de la aplicación móvil.

Sin embargo, en agosto de 2016, la red social llevó a cabo esa vinculación, mediante una modificación de la política de confidencialidad de WhatsApp, lo que permitía recopilar datos para ofrecer publicidad específica al usuario en otras aplicaciones del grupo como Facebook o Instagram.

Aún así, la multa no cambiará la operación.