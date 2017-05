Narcotráfico, aborto, elecciones, Baradel y amor: 10 definiciones de Vidal

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló hoy sobre la situación económica en la provincia de Buenos Aires, el empleo, las elecciones de octubre, la reelección Baradel en Suteba y hasta se animó a hablar de su situación amorosa.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos, la Gobernadora bonaerense hizo las siguientes declaraciones:

Narcotráfico

“El narcotráfico avanzó durante muchas décadas con un poder político que, de mínima, miró para otro lado, y de máxima, fue cómplice. Las reglas de juego empezaron a cambiar, pero va a llevar un tiempo”.

Empleo

“De julio del año pasado a este, en la provincia se ha generado trabajo. Viene creciendo el nivel de empleo, aunque no resuelve el trabajo de miles de personas que todavía están esperando. Los bonaerenses han pasado un año tan difícil como todos los anteriores, pero la situación empieza a mejorar”.

Herencia

“La situación era mucho peor de lo que todos sabíamos, incluso de los que estábamos informados. El día que me reuní con el exgobernador (Daniel Scioli) para hacer la transición, me dio unos números que no coincidían con lo que encontré en la caja de la provincia de Buenos Aires cuando llegué, donde no había plata para pagar los salarios y los aguinaldos de los siguientes 10 días”.

Elecciones

"El Frente para la Victoria (FpV) tiene que ser el que defina a su candidato. Yo nunca me metí en discusiones internas y no lo voy a hacer ahora. No hablo de kirchnerismo ni sciolismo. En la provincia el problema fue un sistema del que muchos fueron parte, que empobreció a la gente".

"El voto de 2015 fue un voto de hartazgo y desilusión. La gente le dijo que no a una forma de gobernar. No hay personas dentro del peronismo que representen algo distinto a lo que los bonaerenses han vivido".

Baradel

"Para nosotros la elección no cambia nada, no lo eligieron todos los decentes, sino un tercio, y dentro de ese tercio un 70%. Espero que avancemos en un proceso de diálogo, que vamos a seguir convocando para ponernos de acuerdo".

Amor y vida personal

"Hasta ahora no hay espacio para enamorarse, y eso lo reconozco como una falla propia. Hace un año me divorcié y me concentré mucho en mis hijos, para que los cambios no los afectaran. No podría ni llegar ese nivel (por Scioli) porque no tengo tiempo. El amor no se busca, se encuentra, y si tiene q aparecer va a aparecer".

¿Heidi o Cruella de Vill?

"Por un lado tenes que ser firme y no bajar los brazos ante peleas mafiosas y por otro lado no tenes que perder la sensibilidad. No me siento Heidi ni Cruella de Vill, me siento más simple que eso. Duro con los problemas pero sensible con las personas".

Aborto no punible

"La Provincia tiene el mismo protocolo que tenia Scioli, que transcribe el fallo de la Corte. Yo no lo anulé, lo suspendí porque cuando se aplicó no se consultó al gremio médico. No creo que las mujeres por ocupar cargos públicos nos veamos obligadas a promover la despenalización del aborto. Esto no tiene nada que ver con la pertenencia partidaria, es de consciencia".

Aumento de tarifas

“Los argentinos vivimos muchas veces situaciones mágicas. Gente que nos dice que podemos pagar tarifas bajas, y cuando llega el verano no hay luz. El relato tiene un límite y hay un momento en que eso no se puede sostener. No quiero un país que crezca al 5% o 6% durante 3 años y después se vuelva a caer. Las decisiones que tomamos no fueron fáciles, ningún político quiere aumentar tarifas porque son medidas impopulares".