El Gobierno deja China con acuerdos millonarios para energía y transporte

Hoy el presidente de la Nación y su comitiva estará en pleno viaje a Japón y seguramente aprovecharán ese momento para hacer el primer balance de lo que fue la gira por China.

Macri y sus ministros tendrán casi tres horas para revisar los detalles de los encuentros en donde contabilizaron acuerdos para financiar obras por más de 18.000 millones de dólares.

La intención inicial del gobierno argentino era la de conseguir fondos por u$s 30.000 millones para las áreas de agroindustria, energía, transporte y minería. Sin embargo, los problemas judiciales que tienen frenado el complejo Néstor Kirchner y Jorge Cepernic repercutieron en otras negociaciones.

Concretamente, Macri, ministros y gobernadores cerraron acuerdos para financiar dos centrales nucleares por u$s 12.500 millones, la renovación del Ferrocarril San Martín de Cargas que une Mendoza con los puertos de Buenos Aires y Rosario por u$s 2400 millones, la represa Chihuido en Neuquén por u$s 3000 millones y u$s 400 millones en Cauchari, Jujuy, para un parque solar.

A esto se le sumó el anuncio de la apertura de dos oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas en Beijing y Shangai, además de acuerdos de SPA (special prorate agreements) con las tres Aerolíneas Chinas miembros de SkyTeam (Xiamen Airlines, China Eastern y China Southern) y código compartido (code share) con las dos últimas.

En el camino quedaron el complejo multipropósito El Tambolar en San Juan, donde el gobernador Sergio Uñac presentó el proyecto en el Exim Bank para que financie las obras por u$s 800 millones, pero del que aún no hubo respuestas, y la renovación del ferrocarril Roca que también buscaba un crédito de la misma entidad financiera.

Hay sensaciones encontradas. Por el lado de los empresarios del sector agroalimentarios se mostraron muy optimistas.

Por lo menos así lo dijo Mariano Castañares, presidente de El Noble, quien aseguró que en las conversaciones "se le pidió a China que rebaje los aranceles para productos, pollo, langostino, vinos etc. También se pidió por normas fitosanitarias para productos –que se bajen– como por ejemplo carne enfriada con hueso, arándanos, etc. Ellos por su parte están muy interesados en proyectos de infraestructura y de tener una mayor apertura para sus productos".

Respecto a este punto, el hombre del PRO de Escobar dijo en El Disparador de FM Delta, que "Los chinos tienen problemas con las represas de Santa Cruz", aunque reconoció desconocer los detalles por no ser su expertise, explicó que el gobierno de Xi Jinping "afirma que se firmaron los contratos y se hicieron los desembolsos, hasta hay un certificado de obras, y la verdad es que no hay obras. Se va a hacer, pero se está discutiendo".

Este es el punto fundamental por el que los empresarios ligados a las obras públicas se vuelven con sabor a poco.

"Toda la relación con China está suspendida por las obras de las represas. Macri se esfuerza en todas las reuniones pero una medida cautelar propiciada por el ministro Bergman frenó todo. Ya pasó un año y se va a terminar aprobando todo sin cambios" se quejó un empresario desde China. "La pregunta ahora es ¿cuánto van a reclamar por este párate de la obra? La verdad es que nos volvemos sólo con Memorandos" agregó el ejecutivo a El Cronista.

La estimación en el sector privado es que las relaciones con el gigante comunista que inició el kirchnerismo hoy continúa el macrismo, no encuentra más contratiempos que las represas y, una vez solucionado, se espera que se destraben otros créditos.