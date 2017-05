El BICE logró un crédito de u$s 150 millones para pymes

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) obtuvo un crédito por u$s 150 millones por parte del Banco de Desarrollo de China, que empleará para financiar proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en la Argentina, principalmente en los sectores de agricultura con valor agregado y energías renovables. "El acuerdo de financiamiento es importante para la consolidación del BICE como banco de desarrollo: por el fondeo, que son más de u$s 150 millones a siete años de plazo, dos de gracia y a una tasa muy baja, en condiciones muy ventajosas", destacó a El Cronista el presidente del BICE, Pablo García, desde Beijing. García acompañó al presidente Mauricio Macri en su gira por Oriente, que comenzó en Emiratos Árabes Unidos, siguió en China y se cerrará en Japón.

"Es parte del resultado de la misión argentina, de la confianza que hay en el país, de que hayamos vuelto al mercado, y del interés que tienen por apoyarnos", precisó el titular del BICE, quien subrayó que "en el primer año de gestión aumentamos en la capacidad prestable y duplicamos los desembolsos a $ 7000 millones, que en 2017 terminarán en $ 13.500 millones".

Desde el Gobierno indicaron que entre 2007 y 2015 el Banco de Desarrollo de China le prestó al BICE u$s 140 millones en tres tramos, y en esta ocasión el acuerdo representa un monto superior a la suma de las tres líneas anteriores a lo largo de más de ocho años.

"Hay mucho interés del banco chino de apoyar todo lo que tenga que ver con las pymes en agricultura con valor agregado, productos agrícolas, y energías renovables", precisó García, quien estimó que con los desembolsos proyectados para este año de $ 13.500 millones, alcanzarán unas 1350 pequeñas y medianas empresas.

Durante la firma del acuerdo entre ambos bancos estuvieron presentes, además de García y el titular de la institución china, Hu Huaibang; el presidente de la República de China Xi Jinping, Macri y el ministro de Producción, Francisco Cabrera.