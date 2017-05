Ford despide empleados en América del Norte y Asia

Ford Motor Co informó que planea recortar el 10% de su fuerza de trabajo asalariada en Norteamérica y Asia, lo que equivale a 1400 empleados a quienes les ofrecerá planes de retiro voluntario y otros incentivos financieros.

El segundo mayor fabricante de automóviles estadounidense contaba con una nómina de alrededor de 201.000 trabajadores a nivel mundial para el 31 de diciembre, de los cuales 15.000 están bajo la denominación de asalariados.

Los recortes no se aplicarán a las unidades de Ford en Europa o América del Sur. Alrededor de dos tercios de los previstos son de empleados en Norteamérica y el resto en Asia, aclaró la empresa.

El fabricante de automóviles de Detroit ofrecerá incentivos financieros para alentar a los empleados asalariados a retirarse voluntariamente, incluyendo generosas ofertas de jubilación anticipada, dijo una persona informada sobre el plan.

En 2016, Ford recortó cientos de puestos de trabajo a nivel gerencial en Europa para reducir los costos en u$s 200 millones al año. El mes pasado anunció planes para disminuir costos en u$s 3000 millones en 2017 en un contexto de desaceleración de las ventas de autos.

Las acciones de la compañía registraban pocos cambios en la preapertura del mercado bursátil. Los títulos han bajado casi un 40 % desde que Mark Fields asumió el cargo de presidente ejecutivo en julio de 2014.

Ford está bajo la presión del presidente Donald Trump para que agregue empleos en Estados Unidos, pero la disminución de las ventas en el país norteamericano y el bajo valor de sus acciones están pesando.