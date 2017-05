Corujo: "El carry durará un tiempo más"

La volatilidad parecería dispararse aunque los mercados continúan alcanzado récords históricos en términos semanales. Una amenaza de mayor volatilidad de corto plazo obliga a mostrar cierta cautela operativa para los próximos meses y el manejo del riesgo sigue siendo fundamental. A nivel local, el manejo entre tasas de Lebac, un potencial rally del dólar y un mercado accionario en máximos, acompañado de bonos con valuaciones apretadas obliga a llevar a cabo estrategias de inversión con carteras estratégicamente pensadas. Para ello, Sabrina Corujo, Head de Research de Porfolio Personal ha realizado una cartera recomendada apuntando a un inversor con riesgo medio y horizonte de inversión mayor a un año.

Corujo destaca "desde Porfolio Personal creemos que la diversificación, pero aún más la selectividad, son consejos a la hora de pensar una estrategia dentro de una coyuntura en donde la posibilidad de una mayor volatilidad es alta -aunque existen indicadores que parecen estar empecinados en reflejar lo contrario. Tampoco hay que minimizar en este marco un diagnóstico correcto del perfil de riesgo de cada inversor".

La director de Research de Porfolio agrega: "mirando hacia adelante vemos a nivel global no parecerían existir grandes riesgos de una crisis y/o recesión (al menos, en lo inmediato)". Corujo espera que la economía mundial crecerá de forma moderada, mientras que en lo político la incertidumbre de a poco parece ir cayendo. "Se nota que el mercado parece resistirse a una corrección, pero entendemos que algunas señales de alerta que se van acumulando podrían terminar empujando un incremento en la volatilidad".

Yendo al plano local, Sabrina Corujo considera que el éxito del Gobierno en su plan de gradualidad –poniendo foco en este sentido en lo fiscal– será uno de los determinantes para el atractivo del riesgo argentino a mediano/largo plazo. "El encuadre de la economía dentro de una senda de crecimiento sostenido, aunque podamos discutir el ritmo, parece estar lográndose y juega a favor de las expectativas".

No obstante, esto no invalida la mayor incertidumbre que entendemos se desprenderá lógicamente de las elecciones legislativas en los próximos meses, y del ‘juego’ complicado del BCRA para cumplir –o en realidad, acercarse lo más posible– a la meta de inflación que obliga a una sintonía fina del manejo de agregados monetarios, y en donde justamente hoy no ayudan cuestiones fiscales. Incluso el movimiento del tipo de cambio entra en este punto de análisis con su relación con la actividad (en un marco donde se discute su atraso y el efecto sobre la competitividad), y la necesidad de intervención del BCRA que conspira de corto con su objetivo. "En concreto, trabajamos en quién le gana a quién dentro de la ecuación que combina tipo de cambio (atrasado pero con una oferta sostenida), tasas (altas) e inflación (que debería ceder según las expectativas)", dijo Corujo.

El armado de la cartera

Para Corujo el atractivo de la estrategia de carry se mantendrá por un tiempo más en una coyuntura en la que cuestiones fundamentales y técnicas seguirán jugando sobre la oferta en el mercado de cambios, y las recientes presiones inflacionarias harán lo suyo para seguir sosteniendo altas las tasas en pesos de corto –la licitación de letras del BCRA convalida la visión.

"Creemos se debe refugiar en el perfil del inversor, producto de que quizás salvando movimientos de corto, al final de período se termine empardando la devaluación del tipo de cambio con las tasas ofrecidas", dijo Corujo."Esto no quiere decir que no recomendemos en los próximos meses ir hacia una mayor dolarización de las carteras, sino que entendemos que el grado de aversión al riesgo del inversor será determinante para ver cuándo y a qué ritmo se sugiere", agregó.



Corujo es cautelosa y considera que "la cobertura de riesgos cambiarios a futuro sea por lo externo, o por lo propio, entendemos que deberá crecer".

El portafolio para un inversor medio fue así rotando desde un 50-50% o 60-40% a favor de pesos, a un actual 40%-60% a favor de activos dolarizados.

"Sobre los activos recomendados, quizás la mejores opciones entendemos se encuentran en las Letes para posiciones conservadores y de corto plazo, con un rendimiento varios puntos arriba de una colocación bancaria tradicional, y prácticamente sin comparables cortos dentro de la curva en dólares. Mientras que también creemos atractivo sumar exposición a riesgo soberano y provincial dentro de la parte media de la curva. Puntualmente priorizamos títulos sub-soberanos con duration de entre de 4-6 años en promedio, y rendimientos en dólares de entre 6,5% y 7,5%", dijo.

En cuanto a la elección, se deberá tener en cuenta las fichas mínimas, que en algunos casos limitan la participación de minoristas. Nuestra posición para este tipo de inversor prioriza títulos como el Buenos Aires 2023 o Neuquén 2025, mientras que para los puedan sortear el mínimo exigido el riesgo crédito de Chubut o Salta también es una opción. En lo que respecta a soberanos, el Descuento parece ser una buena alternativa con una ecuación riesgo-rentabilidad razonable, mientras que de menor plazo -y probables para toda cartera- podemos ir al A2E2 o el AA25.

"Evitaríamos sí, por los próximos meses, una exposición alta a la parte larga de la curva de deuda ante la posibilidad de un escenario externo más volátil que no exponga a un riesgo de suba de tasa mayor, que presione sobre el dólar", dijo Corujo.

Por su parte, volviendo sobre la exposición en pesos, desde Porfolio Personal creen que el mejor instrumento para captar el atractivo del carry trade se mantiene en las Lebac de corto plazo. De optar por posturas a tasa Badlar, creemos que la mejor relación riesgo rentabilidad se encuentra en la curva de corporativos. Mientras que evitamos exposiciones altas por el momento a tasa fija a largo plazo, si se confía en que el diferencial entre las expectativas de inflación y las metas oficiales se mantendrá.



Corujo se mantiene optimista respecto de la renta variable local aunque advierte: "La selectividad debe comenzar a formar parte de las decisiones, basada en los fundamentals del sector en general y de la compañía en particular. Los flujos en principio seguirán jugando a favor del riesgo local, aunque no descartamos que dentro de un escenario de mayor volatilidad de corto, y en donde se sumará también el impacto de un proceso electoral aún no definido".

A nivel general, Corujo considera que las valuaciones son altas, pero aún con espacio para expandir múltiplos en algunos escenarios. "Papeles como Pampa Energía -por sus múltiples negocios integrados dentro del sector energía-, YPF, Banco Macro dentro del sector financiero (y apostando a su fuerza regional) y acciones ligadas al ciclo económico como Siderar, Agrometal, Consultatio entre otras".