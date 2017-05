El dólar volvió a subir, en la Argentina y en toda la región

El dólar subió otro centavo ayer a $ 15,90 para la venta en las pizarras minoristas en un día en que todas las monedas de la región cayeron frente a la divisa en medio de la huida a la calidad de inversores por la incertidumbre política en los Estados Unidos. La suba contó también con el soporte de la banca pública que operó fuerte en la plaza mayorista, como hace cada día desde principios de mes para sumar reservas y apuntalar a la divisa.

Según operadores, bancos públicos compraron alrededor de u$s 200 millones en el mercado mayorista. El Banco Central (BCRA) informó por la tarde que compró u$s 100 millones a esos bancos para engrosar sus reservas. El 3 de mayo pasado la autoridad monetaria inauguró esta nueva estrategia para sumar reservas con compras por u$s 100 millones al día y que ayer llegó a su onceava rueda consecutiva.

Sin embargo, la suba fue acotada porque los valores que alcanzó la moneda estadounidense se volvieron atractivos para exportadores que descargaron un volumen importante de sus divisas obtenidas por sus ventas en el exterior.

"El mercado de dólar mayorista spot abrió negociado al alza impulsado desde temprano por intervención de bancos oficiales con compras estimadas en u$s 200 millones, hasta que en máximos de la rueda al igual que la previa en torno a $ 15,63 apareció la oferta agresiva de exportadores estimadas en u$s 130 millones que dejó el cierre 4 centavos por sobre la víspera", relató el informe diario de Global Agro Brokers.

En lo que va de mayo, el dólar mayorista avanza 1,36%. Este mes sería el segundo mes de alza consecutiva, después de sufrir pérdidas en los primeros tres meses del año (en abril ganó 1 centavo). En lo que va del año el mayorista pierde 1,72%, mientras que en términos interanuales avanza 10,4%.

El mayorista cerró en $ 15,61, su mayor nivel en los últimos dos meses. Aunque el BCRA niega que la compra de divisas tenga como objetivo apuntalar al dólar, desde el inicio de las compras la divisa avanza en forma cotidiana y en forma independiente del resto de las monedas de la región.

Ayer, sin embargo, el peso argentino tuvo compañía. La peor baja en ocho meses para los indicadores de Wall Street activó salidas de capitales que buscaron refugio en bonos del Tesoro y otros activos típicos de momentos de incertidumbre. Esos movimientos de vuelo a la calidad suelen surgir desde países –y monedas– emergentes, haciendo caer el valor de sus monedas. Ayer todas las monedas de la región cerraron en rojo como consecuencia de los problemas políticos en Washington. De hecho, la suba del dólar en la Argentina fue moderada en comparación: fueron un centavo para el minorista y tres para el mayorista.