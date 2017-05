Randazzo se confesó: "Sentimos la obligación de ser candidatos"

Tras meses de amagues, si bien ya a esta altura era más que obvio, aún faltaba la definición de su propia boca. Y lo hizo (más bien fue una confesión, metáfora más que apropiada) ante un cura: Florencio Randazzo anunció su candidatura en las próximas legislativas por la provincia de Buenos Aires. "Después de escucharte a vos, de escuchar a sectores que han perdido el trabajo, sectores que están mucho peor de lo que estaban, sentimos la obligación...casi...de ser candidatos", le dijo al Padre "Pepe" (José Di Paola) el ex ministro del Interior y Transporte cristinista, confirmando que enfrentará (llegado el caso) a la ex Presidenta, o a quien ella bendiga, en una eventual interna justicialista.

No fue una entrevista exclusiva a un medio, tampoco una conferencia de prensa, todas ideas que barajaron en la tropa ferroviaria. Al final, el anuncio formal llegó a través de un breve video (de 24 segundos) posteado en Twitter por uno de sus intendentes acólitos, Gabriel Katopodis (San Martín). Apenas un segmento de una recorrida de campaña del ahora sí pre-candidato al visitar su trabajo pastoral en Villa La Cárcova, junto al jefe comunal anfitrión (y camarógrafo amateur) y a su colega de Hurlingham, Juan Zavaleta.

Tampoco pareció casual el momento: Randazzo rompió el silencio autoimpuesto apenas un día después del plenario del FpV que agitó la interna de los intendentes del PJ, que pegaron el faltazo a último minuto, con La Cámpora por el futuro armado de las listas, a falta de una postulación de Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos un compromiso militante. Somos tipos que abrazamos la política con vocación de servicio", le añadió Randazzo al Padre Pepe, justificando su futura candidatura. Entre su tropa, cobra fuerza la idea de una boleta, liderada claro por el chivilcoyano postulado a senador, compartida con el ex gobernador Felipe Solá (que aún no abandonó oficialmente el massismo) a diputado.

Por otra parte, en otro mensaje al kirchnerismo que lo chicanea por su silencio frente a la Casa Rosada, roto apenas unas contadas veces, en la filmación se lo puede escuchar al ex funcionario K calificando a la administración de Mauricio Macri como "un gobierno absolutamente insensible".

El anuncio formal de Randazzo no modifica el panorama, hoy por hoy, de la interna del peronismo bonaerense, ya que su postulación se daba por descontada. Aún antes del ruidoso plenario del FpV (ver aparte), con intendentes que se excusaron de asistir a la frustrada "mesa de unidad" por las presencias del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex piquetero Luis D’ Elía. Enojado, fue éste último quien ayer cargó contra los ausentes, al sentenciar que el kirchnerismo "no necesita a esos forros para ganar" las elecciones. "Que se queden allí, que vayan con Randazzo, con el Movimiento Evita. Vamos a la cancha a combatir, muchachos, y vamos a ver cómo son los resultados", los desafió. No obstante, en el FpV bajaban los decibeles a la pulseada, a la espera de definiciones de Cristina Kirchner.