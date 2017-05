Según informe privado, la industria creció 2% en abril

La producción industrial de abril aumentó 2% en comparación con el mismo mes de 2016, aunque cerró el primer cuatrimestre con un descenso de 1,8%, según el informe mensual del Centro de Estudios Económicos de la consultora de Orlando Ferreres.

Respecto a marzo, la medición desestacionalizada no mostró variaciones mensuales, indicó el mismo estudio.

Por otro lado, la entidad considera que el sector industrial no será el impulsor del crecimiento, por los desafíos que deberá afrontar.

"La industria manufacturera dio señales de recuperación en el comienzo del segundo trimestre de 2017", se informó.

Ferreres añadió que "los datos desestacionalizados acumulan dos meses sin cifras negativas, tras los magros resultados obtenidos en el primer bimestre del corriente año".

En abril, los rubros más destacados fueron metálicas básicas y minerales no metálicos, confirmando los datos del mes previo.