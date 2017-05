Por sospechas sobre Trump, índices de Wall Street cayeron hasta un 2,6%

Los índices de Wall Street se hundieron ayer hasta 2,6%, la peor de performance en ocho meses, por una crisis política que envuelve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En medios estadounidenses trascendió que Trump no solo intentó obstruir una investigación en el FBI sobre los nexos con Rusia de su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn sino que también compartió información sensible con Moscú.

El Nasdaq fue el más afectado, cayó 2,6%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 perdieron 1,8% cada uno.

Si bien los índices venían operando en máximos, el retroceso nada tiene que ver con una toma de ganancias. Para el mercado está en juego la capacidad de Trump para llevar a cabo las políticas pro empresas que justamente habían provocado las alzas de precios en primera instancia, como la rebaja tributaria y la desregulación bancaria.

"Creo que el asunto más importante es qué significa esto ahora para el plan en el que pensábamos que estaba", dijo a Reuters Jeremy Bryan, gerente de cartera de Gradient Investments.

El sector tecnológico sucumbió 2,6%, el financiero perdió 2,1%, el industrial cayó 1,9%), el de materias primas descendió 1,8%, el sanitario bajó 1,2% y el energético cedió 1,1%. En cuanto a los papeles, Goldman Sachs, JPMorgan, Apple y DuPont lideraron los números rojos: 5,3%, 3,8%, 3,4% y 3,2% respectivamente.

Incluso, según cálculos de Bloomberg, la rueda de ayer representó pérdidas por u$s 35.000 millones para las 500 personas más ricas del mundo.

Del lado contrario se percibieron algunas subas, aunque leves. Coca-Cola, United Health, Travelers y sumaron 0,65%, 0,4% y 0,3%, en ese orden.

Los inversores vendieron sus acciones tras filtrarse un memorando sobre el exjefe del FBI James Comey en el que se plantean interrogantes sobre si el presidente Donald Trump intentó interferir en una investigación federal. Se estima que Trump pidió a Comey que pusiera fin a una investigación del FBI sobre los supuestos lazos con Rusia del exasesor Flynn. La información se conoció después de una tumultuosa semana en la Casa Blanca, en la que Trump echó en forma inesperada a Comey y después fue acusado de revelar información clasificada al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia sobre una operación planeada contra Estado Islámico.

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes le pidió al FBI todos los documentos que su exdirector elaboró sobre sus conversaciones con Trump para verificar si le pidió frenar esa investigación, según adelantó The New York Times.

Por su parte, algunos legisladores republicanos están demandando una investigación independiente sobre los vínculos que pudo haber entre Rusia y la campaña de su correligionario Donald Trump, e incluso ya se menciona la posibilidad de un juicio político.

La crisis se trasladó desde muy temprano a Europa, donde las principales plazas terminaron en baja. Milán se hundió 2,3%, mientras que en París y Fránkfurt descendieron 1,6% y 1,35%, respectivamente. En tanto, el índice de Madrid cayó 1,8%, el mayor descenso en lo que va de año. La Bolsa de Londres terminó la sesión en rojo, pero con un retroceso más leve, de 0,25%.

A su vez, el Bovespa y el Merval recortaron terreno: finalizaron 1,6% y 0,7% abajo. En cuanto a los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, padecieron la mayor caída diaria desde julio. Los títulos a 10 años ganaron un punto completo en precio para un rendimiento de 2,22%.

"Cuanto más se centran en los titulares, menos atención ponen a las cosas que realmente preocupan al mercado, como el estímulo fiscal, la reforma fiscal, la reforma regulatoria, cualquiera de esas cuestiones", señaló a Reuters Aaron Kohli, un estratega de tasas de interés en BMO Capital Markets.