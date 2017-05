Macri culminó su gira en Shanghai, con promesas de "reglas claras" para inversores

El presidente Mauricio Macri finalizaba anoche, al cierre de esta edición, su visita oficial a China con su paso por la ciudad de Shanghai, para luego partir hacia Japón y allí desarrollar la última etapa de su gira por Oriente iniciada el sábado.

De acuerdo con lo previsto en la agenda oficial, en Shanghai el Presidente asistía anoche a la inauguración oficial del pabellón de Argentina en la Feria SIAL –a mayor muestra de alimentos y bebidas del mundo– en el New International Expo Center. Esa feria, una cita vital para los actores del sector agroalimentario que esta vez tiene como sede a Shanghai, congrega anualmente a unos 2.700 expositores de 82 países y recibe, en un predio de 149.000 metros cuadrados, a más de 60.000 visitantes que buscan planificar sus compras e interiorizarse respecto de las tendencias del sector a nivel mundial.

Luego de ello, si bien no estaba confirmado de manera oficial, Macri podía encontrarse con el futbolista Carlos Tevez, quien desde enero juega en Shanghai Shenua. También se verá con el alcalde local, Ying Yong, para luego viajar hacia Tokio, Japón, adonde arribará hoy a las 7 de la mañana de Argentina. Japón será la última escala de la gira asiática del Presidente, que estuvo en Emiratos Árabes Unidos y luego en China.

En su último día en Beijing, Macri le aseguró a su par Xi Jinping, en el encuentro oficial que mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo, que "después de muchos años de aislamiento" que llevaron al país "a la pobreza", Argentina decidió "abrirse al mundo con nuevos desafíos", sobre la base de "reglas de juego claras" que hablen de un país que "asume compromisos y es previsible‘".

En tanto, el mandatario chino expresó la intención de su país de "importar productos argentinos competitivos para achicar el déficit comercial" y le reafirmó a Macri que existen "muchas empresas chinas interesadas en invertir en la Argentina".

"Usted planteó que Argentina deje de ser el granero del mundo para convertirse en el supermercado, y China quiere importar productos argentinos competitivos con valor agregado de ese supermercado para achicar el déficit comercial", manifestó Xi Jinping.

En relación a la feria SIAL, Macri tenía previsto concurrir al stand denominado "Argentine Beef", perteneciente al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), de 800 metros cuadrados, donde unas 24 exportadoras argentinas ofrecen sus productos.

Si bien los precios cárnicos en el mundo están a la baja y las operaciones cerradas están lejos de los u$s 11.000 que reciben los cortes Hilton que tienen a Europa por destino, en China se cerraron negocios por un valor de u$s 4000 por una tonelada de cortes como garrón o brazuelo, que en su mayoría son de vaca. En la muestra de Shanghai, los exportadores argentinos también recibieron consultas sobre carne enfriada pese a que estos envíos aún no fueron habilitados oficialmente, ya que aún solo se puede cumplir con el envío de carne congelada a China. En el stand también está abierto un restaurante, de cinco tenedores, que cuenta con la disponibilidad de atender cerca de 135 comensales.