Colgate-Palmolive, disputada por otras dos grandes: P&G y Unilever

Colgate-Palmolive podría cambiar de manos y desatar una guerra por su control entre los dos gigantes del negocio de productos para el hogar como son Unilever y P&G. La multinacional dedicada a la fabricación, distribución y venta de artículos de higiene bucal, personal y limpieza del hogar, estaría analizando la posibilidad de encontrar un comprador.

Es que, según el diario norteamericano The New York Post, el presidente de Colgate-Palmolive, Ian Cook, habría dicho a los inversores del la multinacional que está dispuesto a vender la compañía por u$s 100 por acción, cuando ayer sus títulos se cerraron en Wall Street en torno a los 71,58 dólares. De acuerdo a la nota, la multinacional está valorada en u$s 88.000 millones y se sostiene que la británica Unilever y el fondo de capital riesgo brasileño 3G Capital serían dos buenas candidatas para hacerse con la compañía, así como la norteamericana P&G. La primera por las significativas sinergias que le ofrecería una empresa así a sus marcas entre las que se destacan la línea de jabones Dove y los desodorantes AXE, además de la mayonesa Hellman’s. En el caso del fondo porque tendría capacidad para hacer una mejor oferta. Otros tampoco descartan un interés por parte de Johnson & Johnson.

Según The New York Post, en la junta de accionistas celebrada el viernes pasado, uno de los inversores hizo una pregunta a Cook en línea con estas información. La respuesta del directivo fue la siguiente: "Nosotros, como empresa, construimos valor para nuestros accionistas y todas las partes interesadas. Y eso es en lo que nos centraremos dejando a los rumores y la especulaciones seguir su propio curso". Colgate-Palmolive, que está presente en Argentina, opera en 222 países, y entre sus marcas se destacan las pastas dentales Colgate y Freska-ra; el enjuague bucal Plax; el shampoo Palmolive, entre otras. El año pasado, su facturación llegó a los u$s 15.200 millones, una caída de 5,2% con respecto a la de 2015.

Según analistas de la consultora financiera Jefferies, el potencial de compra favorece a Unilever ya que le permitiría construir "un nuevo orden global" en cuidado personal.

En Jefferies consideran a Colgate como un negocio "altamente atractivo para Unilever", que alcanzaría el liderazgo en el segmento de cuidados bucales, corrigiendo su debilidad en la categoría, además de reforzar la presencia de la compañía en productos para el hogar.