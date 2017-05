Sin crisis: se agotan las entradas para ver a Bon Jovi y Bruno Mars

Faltando todavía varios meses para las presentaciones de las estrellas estadounidenses Bon Jovi y Bruno Mars, las entradas numeradas para ambos shows, es decir las más caras, ya están agotadas, mientras que las correspondientes al "campo" sin numerar van por ese mismo camino.

Bon Jovi, la banda de rock liderada por Jon Bon Jovi, que cuenta con 34 años de carrera, 19 álbumes grabados y más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo, llega a nuestro país con su reciente trabajo de estudio "This House is Not for Sale" el 16 de septiembre en el Estadio de Vélez Sarsfield. Los tickets más costosos alcanzaban los $ 2500, y el precio de sus "populares" es de $ 1500.

En este momento la reventa para este concierto va desde los $ 1500 de la platea alta hasta os $ 18.000 de las plateas preferenciales.

El disco en cuestión debutó en la cima de los charts mundiales, dándole al grupo su sexto hit número 1 en Estados Unidos, y la gira se encuentra en la cima del ranking Hot Tours de la revista Billboard correspondiente a Norteamérica con más de u$s 30 millones en ingresos por shows realizados en el primer cuarto de 2017. Se vendieron 359.055 entradas en 23 presentaciones en arenas durante siete semanas, comenzando el 8 de febrero. De esos conciertos, el más importante que realizó fue en el Wells Fargo Center de Filadelfia, con 18.673 entradas vendidas y u$s 1,7 millones recaudados.

A diferencia de otras giras en la última década, como "Because We Can" de 2013 que pasó por seis continentes, este recorrido solo tiene dos tramos. El primero el norteamericano, y el segundo comenzará el 14 de septiembre en Chile y pasará por cinco ciudades de Sudamérica.

Por su parte, Bruno Mars se presentará recién el 25 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Sin embargo también tiene todo prácticamente vendido. El precio del campo es de $ 1440. El resto de las ubicaciones se vendieron en cifras que van de los $ 3250 hasta los $ 2190. La reventa va de los $ 1700 por un acceso al campo hasta los $ 14.000 de la platea preferencial.

El ganador del Premio Grammy, galardonado por sus ventas multiplatino y mundialmente conocido cantante, autor, productor y director, llega con su gira global "24K Magic World Tour" (Gira Mundial Mágica 24 Quilates).

Su recorrida por estas tierras comenzará el 18 de Noviembre en Rio de Janeiro, continuando con San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito. La "pata" regional tendrá como invitada especial a la banda multiplatino DNCE. El tour es una continuación de la etapa norteamericana que visitará 45 ciudades a través de los Estados Unidos y Canadá antes de culminar con una actuación de cuatro noches en Los Angeles.