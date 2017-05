El desafío de formar pequeños grandes lectores

Compartir un libro es abrir un espacio de encuentro, sueños y posibilidades. Y como casi todo en la vida, leer es un hábito que si no se incorpora en la infancia, luego costará mucho más.

Con la premisa de incentivar la lectura desde la infancia, hace 20 años se creó en Argentina la Fundación Leer. "Nos inspiramos en el programa de promoción lectora "Leer es fundamental" creado en los Estados Unidos en la década del ´60, cuenta Patricia Mejalelaty, una de las fundadoras y actual directora de la Fundación. "Durante dos años trabajamos en el proyecto y en 1997 ellos nos dieron la licencia para traer el programa aquí", apunta.

"Nuestro foco es promover la lectura desde antes que los chicos empiecen a ir a la escuela. Y esto se logra generando un vínculo entre los padres, los libros y los niños, al compartir la lectura de un cuento y conversar sobre lo leído, por ejemplo", dice Mejalelaty. "Y no hace falta dedicarle horas, a veces solo se trata de leerles cinco o 10 minutos por noche".

Uno de los primeros programas que lanzó la Fundación Leer en el país fue la creación de "Rincones de lectura" en escuelas y hogares infantiles. Se trata de espacios ambientados para que resulten agradables y cómodos, además de contar con variedad de libros.

La entidad también organiza anualmente una "maratón de lectura", en la que -escuelas e instituciones de todo el país invitan a leer textos de ficción en una misma jornada. En la edición de 2016, participaron cinco millones de chicos, de 17.000 instituciones en más de 2.000 localidades.

Numerosas empresas se fueron sumando a lo largo de los años aportando donaciones y promoviendo el voluntariado entre sus empleados, quienes participan junto a sus familias tanto en el armado de los rincones de lectura como en las maratones. También se puede colaborar de forma individual donando tiempo o con una contribución de a partir de $ 150 mensuales a través de Internet.

En 20 años de trabajo Fundación Leer desarrolló programas en todo el país, de los que participaron más de 5 millones de chicos y se distribuyeron 2 millones de libros. También se crearon más de 3.600 espacios de lectura y se capacitaron más de 22 mil adultos entre padres, docentes y líderes comunitarios para la promoción de la lectura.

20 libros para celebrar los 20

Con motivo de su 20 Aniversario, la Fundación lanzó durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, su campaña "Leer 20-20. El Desafío". La iniciativa, que buscó adaptarse a los tiempos permitiendo la lectura online, tiene como objetivo que los chicos de 0 a 12 años lean 20 libros en un año. Para participar, deben registrarse junto a un adulto en la plataforma http://desafio.leer.org/. Allí encontrarán libros online, y luego de leerlos deberán contestar una trivia y ganarán medallas por cada texto leído. Cada dos semanas se sumarán nuevos textos ilustrados, de los autores más importantes de literatura infantil y juvenil.

Los niños y las instituciones educativas podrán sumarse al Desafío a través de Mochilas "Leer" que serán entregadas con libros nuevos y carnets para ir completando el desafío.

Apenas dos semanas de lanzada, la plataforma ya contaba con más de 4.000 visitantes y dos chicos ya habían alcanzado la meta de 20 libros leídos.

"Este desafío surgió como respuesta a la necesidad de formar niños lectores. La lectura ayuda a desarrollar el lenguaje y el pensamiento crítico, lo cual es fundamental para la vida en sociedad", sostiene Mejalelaty.

Aunque no existen cifras confiables sobre lectura infantil, una encuesta realizada en la Feria del Libro de 2016, señala que el 40 % de los adultos consultados aseguró que sus hijos leen un promedio de cinco libros al año. La cifra ubica a la Argentina como uno de los países "más lectores" de América latina, aunque se encuentra lejos del objetivo propuesto de llegar a 20 libros anuales. Según este relevamiento, los cuentos encabezan los géneros más leídos (39 %), seguidos por la historia (38 %), las novelas (37 %) y las biografías (34 %). En otro relevamiento, de la agencia NOP World, la Argentina ocupa el puesto 17, entre los países que más horas leen por semana, con 5,9 horas. El listado lo encabeza la India con 10,7 horas.

Identikit

Leer para ser libres

- Nombre: Fundación Leer- Inicio de actividades: 1997- Misión: Promover la lectura desde la primera infancia- Contacto: https://www.leer.org/#@FundacionLeerEn la Argentina, 3 de cada 4 jóvenes en el nivel secundario tienen dificultades serias de comprensión de textos, según surge de las pruebas internacionales de rendimiento escolar Pisa.En tanto, de acuerdo con el Observatorio Social de la Deuda con la Niñez, elaborado por la UCA (Universidad Católica Argentina), A 4 de cada 10 chicos/as de 0 a 12 años de edad no les suelen leer cuentos y/o no tienen libros infantiles en su hogar.Asímismo, el 60,4% de los chicos/as de 5 a 17 años no tiene una biblioteca con libros en su casa y el 50% no suele leer textos impresos.Como correlato, el 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo (no asiste o lo hace con sobreedad). El déficit es del 40% en el estrato social muy bajo y del 35% en villas o asentamientos urbanos.