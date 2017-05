En sólo tres meses, la ‘inmobiliaria del Gobierno’ recaudó u$s 100 millones

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) recaudó casi u$s 100 millones en solo tres meses por la subasta de siete inmuebles públicos que pasaron a manos de privados. La mayoría fueron propiedades en desuso, que traían al Estado gastos por mantenimiento y vigilancia, ubicados en Capital Federal. La subasta que más ingresos generó fue la de un terreno en el barrio porteño de Nuñez que compró la desarrolladora Raghsa por u$s 42 millones. Ayer se produjo la segunda operación más importante en monto. Otro de los grandes desarrolladores del país, Argencons, se quedó con el terreno que se subastó frente a Puerto Madero con una oferta de u$s 26 millones.

La AABE, un organismo encabezado por Ramón Lanús, tiene más de 40 propiedades listas para ser subastadas en los próximos meses. En esa agencia estima que con todas esas ventas se superarán los u$s 500 millones.

Además de las dos subastas que superaron los u$s 20 millones, las otras ya realizadas fueron todas por inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Un terreno en Solís 693 (comprado por Big Real Estate SA por u$s 800.000), un predio en 24 de Noviembre esquina Hipólito Yrigoyen 3199 (que adquirió Nifema SRL por u$s 60.000), una propiedad en Billinghurst 2457/2461/2463 y Sánchez de Bustamante Nº 2496 (que quedó en manos del Fideicomiso para la vivienda AVE por u$s 9,4 millones), otra en Fitz Roy 851 (comprada por Koolhaas SA en u$s 13.600.000 y un inmueble en Avenida Coronel Díaz 2079/2081 (cuya subasta ganó Eduardo Wengrower por u$s 1,6 millones).

Las propiedades vendidas están ubicadas en puntos estratégicos con potencial para desarrollos inmobiliarios y en zonas donde el gobierno encara proyectos urbanísticos en los que necesita del aporte privado para completarlos. En el caso de la subasta realizada ayer. Argencons se quedó finalmente con el terreno de la Avenida Huergo y México, que quedará ubicado en la cabecera sur del futuro Paseo del Bajo, el proyecto oficial que estará terminado en dos años e incluirá una autopista con parte subterránea, caminos y ciclovías, entre otras cosas.

Según Carlos Spina, gerente comercial de Argencons, explicó que justamente porque la firma confía en ese proyecto y conoce la zona ya que tienen a algunos metros uno de sus edificios emblema, el Quartier Madero Urbano, es que fueron los primeros en inscribirse en la subasta por el último terreno. El precio base fue de u$s 22,5 millones pero Argencons lo terminó pagando u$s 26 millones. Según Spina participaron de la pelea por quedarse con el terreno otros importantes players del mercado argentino como Irsa y la Corporación América.

El ejecutivo de Argencons comentó que la idea de la compañía es desarrollar en el nuevo terreno un proyecto similar al Madero Urbano, un emprendimiento de usos múltiples basado en el residencial pero también con estudios para profesionales y unidades destinadas al alquiler temporario, similar a la hotelería. En el predio que compró la compañía ayer -de 5900 metros cuadrados- técnicamente se pueden realizar dos torres como las de Madero Urbano, un total de 25.000 metros cuadrados vendibles. El valor del metro cuadrado en ese emprendimiento se encuentra entre u$s 4000 y u$s 4500.

"El Paseo del Bajo terminará de cambiar la zona completamente, sin camiones, con nuevos desarrollos. Vemos muchas posibilidades por este proyecto y con la compra del terreno nuevo estaremos en la cabecera sur, mientras que con otro de los emprendimientos que tenemos en proceso, el Complejo Puerto Retiro, nos quedamos con la cabecera norte", explicó Spina.