Fondo de inversión de EE.UU. realiza cuarta adquisición de acciones de Pampa Energía

La administradora de fondos de inversión estadounidense The Capital Group Companies compró 470.812 certificados de tenencia (ADS) de Pampa Energía en los Estados Unidos, equivalentes a 11.770.800 acciones de la compañía, por 27.293.065,45 millones de dólares.

Así lo informó hoy el holding estadounidense a la Bolsa de Comercio, a través de su abogada María Gabriela Grigioni, del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Pagbam).

Esta no es la primera inversión del grupo en la Argentina, ya que en agosto de 2003 compró acciones por el 5% del capital de Telecom, y en 2007 alcanzó una participación de 7,5% en el grupo inmobiliario IRSA.

Esta es la cuarta adquisición que realiza The Capital Group de acciones de Pampa, desde el 2 de mayo último, con lo cual ya acumula 909.955 ADS, equivalentes a 22.739,375 acciones, por u$s 53.537.125,646.

La última operatoria incluyó la compra de 50.221 ADS, a u$s 57,934 cada uno, por u$s 2,90 millones, equivalentes a 1.255.525 acciones; otros 138.100 ADS, a u$s 57,973, por u$s 8 millones, que representan 3.452.500 papeles; 175.000 ADS a u$s 57,555, por u$s 10 millones, que son 4.375.500 acciones; 47 ADS a u$s 57,46, por u$s 2.700,62, equivalentes a 1.175 títulos; 50.791 ADS a u$s 58,602, por u$s 2,97 millones, igual a 1.269.775 acciones; y 56.653 ADS a u$s 58,712, por u$s 3,32 millones, que son 1.416.325 papeles.

Con esta adquisición, The Capital Group también sumó como accionista de Pampa Energía, una participación de 1,444%.

Al igual que sucedió con esas operaciones, se presume que The Capital Group hizo la compra de acciones en busca de aprovechar la esperada revaluación de los activos de Pampa Energía.