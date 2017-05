Ottavis: “Hasta último momento Cristina especulará con su candidatura”

El diputado por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria José Ottavis se refirió a la posible candidatura e la ex presidenta Cristina Kirchner en las próximas elecciones legislativas, y consideró que “va a especular hasta último momento con eso”.

“Ser o no ser candidata no es un problema para ella, porque eso no determina su rol político. Lo que claramente va a ser es una mujer que opine sobre la política argentina, porque mucha gente le cree”, detalló el diputado.

“Creo que hasta último momento Cristina va a especular con su candidatura”, opinó Ottavis está mañana en diálogo con radio Con Vos.

Por otro lado, el legislador remarcó que “sí es un problema para los que laburan de ser de entorno de ella. Y también para los que saben que si Cristina es candidata ciertas prácticas no van a volver”.

Sobre el posible candidato que surja del peronismo, Ottavis sostuvo: “Para mí va a ser candidato el que más mida para la gente. El líder del peronismo no va a salir del partido”.

“Hoy el peronismo está hablándole en chino a la gente”, admitió al concluir.