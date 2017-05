Desacuerdos por las represas en el sur complican anuncios en la gira de Macri

El presidente Mauricio Macri se reunirá hoy a las 6.15 argentina con su par chino, Xi Jinping, en lo que será la reunión de trabajo de una hora entre ambos mandatarios con participación de sus comitivas, que concluirá con la firma de acuerdos y un memorándum de entendimiento y de cooperación en diferentes áreas de interés mutuo, acto que se realizará en el Salón Hebei.

El encuentro es de especial interés porque se espera que finalmente se pueda destrabar el financiamiento del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz que, hasta ahora, no para de sumar contratiempos.

Durante los días previos, hubo encuentros entre los técnicos de las partes que no habrían dado los resultados esperados.

"Hasta ahora las noticias son regulares. El gobierno de Xi Jinping está pidiendo el visto bueno de la Corte Suprema para avanzar y la rendición de cuentas de los primeros desembolsos. Y no hay ninguna de las dos cosas. Esta toda la expectativa puesta en que lo resuelvan en la bilateral", explicó a El Cronista un importante empresario que se encuentra en el país asiático siguiendo de cerca las negociaciones.

Así también lo expuso la canciller Susana Malcorra que, según informa la agencia Télam, afirmó que el tema de las represas "tenía condicionantes ambientales importantes, que serán conversadas este miércoles por los presidentes".

El gobierno argentino sabía del requerimiento de una resolución por parte de la Corte y hasta ahora sólo pudo conseguir un documento del Ministerio de Medio Ambiente aprobando los estudios ambientales. Además, mientras se trabajaba contrarreloj, la justicia en lo Contencioso Administrativo suspendió una audiencia pública que se iba a realizar el pasado miércoles 10 y que hubiese servido para acelerar los procesos en el máximo tribunal, que definiera sobre el fondo de la cautelar que tiene paralizada las obras.

"Lo suspendió una jueza en lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires y se definió que quede en el fuero porteño, que no vaya al sur, así que hay que esperar", dijo una fuente judicial a este diario.

El problema que presenta esta discusión –proyecto que fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Electroingeniería, la firma China Gezhouba Group e Hidrocuyo y que tiene un costo de u$s 4500 millones– es que otras grandes obras que buscan financiamiento chino podrían encontrar mayores escollos.

Los dos más complicados serían la hidroeléctrica multipropósito El Tambolar en San Juan y Chihuido en Neuquén.

Ayer mismo el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, estuvo en las oficinas del EximBak chino presentado el proyecto junto al de la planta de energía fotovoltáica en Jujuy "el Cauchari" y el Ferrocarril General San Martín, que unirá Buenos Aires con Mendoza.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, participó junto a Uñac y el gobernaor de Jujuy, Gerardo Morales, en el encuentro en el que se conversó por acuerdos de financiamiento por u$s 3194 millones, a los que se le sumarían otros u$s 2400 millones para el ex San Martín, informó esa cartera.

"Escucharon atentamente nuestra presentación, quedan que evalúen el proyecto, esperamos que los resultados sean positivos", manifestó el mandatario sanjuanino.