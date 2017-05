El Gobierno lanzará una campaña para ahorrar gas en invierno

El Gobierno lanzará dentro de dos semanas la primera campaña masiva de comunicación para promover el ahorro en el consumo de gas de cara al invierno.

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, anunció que el spot se lanzará en redes sociales, televisión, radio y medios gráficos a partir de junio y buscará impulsar una reducción de la demanda del fluido, en un momento en el que Argentina todavía debe importarlo para cubrir sus necesidades energéticas.

El video es muy similar al que el Ministerio de Energía de la Nación difundió en el verano para reducir el consumo de electricidad y hace foco en concientizar sobre lo costoso que es generar energía para no derrocharla.

La Subsecretaria que encabeza Heins, y que depende a su vez de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico -a cargo de Daniel Redondo- es la que lleva adelante los programas de capacitación y concientización para bajar la demanda de Energía, por fuera del impacto que provocan los aumentos tarifarios.

Según las palabras oficiales, aún no está definido el plan sobre el que se va a propagar el spot. Ante la pregunta de este medio, Heins respondió que todavía no sabe si se utilizarán las últimas fechas del torneo argentino de fútbol para alcanzar un mayor público.

El fin de semana pasado el Gobierno lanzó la campaña "Para Siempre" en los entretiempos de los clásicos, que ya fue denunciada ante la Oficina Anticorrupción frente al incumplimiento de la promesa oficial de no utilizar estos espacios para propaganda política. Voceros oficiales contestaron que "podría ser" que el nuevo spot también se difunda en el último mes de transmisión de partidos de fútbol por televisión abierta.

Por otro lado, el Gobierno también está detrás en el Congreso de un proyecto de ley que retomó estado parlamentario para que solamente se puedan vender los calefones sin piloto; es decir, que tengan encendido electrónico. Heins estimó que si se apagaran todos los pilotos de los calefones por un año, el país debería importar 10 barcos menos de Gas Natural Licuado (GNL) anuales. En 2017 llegarán 50 buques con GNL a los puertos de Escobar y Bahía Blanca.

Además, la funcionaria afirmó que están evaluando eliminar los aranceles a la importación de lámparas LED para estos productos.