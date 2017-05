Edición Impresa CREEN QUE LA INTERVENCIÓN EN DÓLAR ES SOLO POR LA COSECHA

Analistas creen improbable la meta de 17%, pero no prevén más subas de tasa de pases El Bank of America envió una nota a sus clientes en la que señala que la meta no sería alcanzable, pero que el BCRA no la abandonará. También Alberdi Partners